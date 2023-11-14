Депутат Останина призвала ввести прогрессивный налог, чтобы собрать деньги на маткапитал

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В Госдуме предложили увеличить стоимость материнского капитала и приблизить к стоимости квартиры. С инициативой выступил депутат Андрей Алехин.
Коллеги парламентария поддержали идею, но отметили, что для этого придётся принять другие законы. В частности, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с «Радио 1» заявила, что в России нужно ввести прогрессивный налог, чтобы в бюджете появились деньги на увеличения маткапитала.
Нина Останина подчеркнула, что в России уже существует сертификат, на который можно купить квартиру, — субсидия в размере 2 млн 900 тысяч рублей для детей сирот. По мнению парламентария, такую же сумму можно заложить и на материнский капитал, увеличивая её в соответствии с уровнем инфляции.
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«Если мы доходную часть бюджет не будет пересматривать, и если это на 60 процентов она будет состоять из доходов от продажи нефти и газа, то, конечно, мы будем говорить о том, что бюджет не резиновый. Но если мы оперативно примем закон о прогрессивном налоге, на чем мы и настаиваем, то, думаю, что это будет солидный источник пополнения бюджета. Тогда уже можно будет разговаривать о том, чтобы размер маткапитала соответствовал стоимости жилья», — отметила депутат.
«Даже в регионах не купить жильё ни за 700, ни за 800 тысяч рублей, если мы говорим про маткапитал на первого ребёнка. Если речь о втором ребёнке, то там начисляется всего лишь остаток от тех средств, которые были распределены на первого. А на третьего вообще выделяются деньги из регионального бюджета — от 77 до 500 тысяч рублей в зависимости от области. И хорошо, если вам дают максимальную сумму, а если 77 тысяч? Что на этот маткапитал купишь?» — заметила Останина.Читайте также:
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Екатерина Шмакова