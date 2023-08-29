Депутат Рады Княжицкий: Православная церковь Украины объединится с Греко-католической церковью

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Украинские власти планируют объединить раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) с Украинской греко-католической церковью (УКГЦ). Об этом в своём Facebook* заявил депутат Верховной рады Николай Княжицкий, который выступает за запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Напомним, что украинские власти предпринимают гонения на каноническую УПЦ, обвиняя её в сотрудничестве с Россией, а в частности с Русской православной церковью (РПЦ). На этом фоне в парламент страны был введён законопроект о полном запрете УПЦ. Духовенство церкви попадает под санкции и судебные разбирательства, храмы и монастыри обыскиваются.
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