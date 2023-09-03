Депутат Рады заявил о готовности взять Коломойского на поруки

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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил в своем телеграм-канале о готовности взять под личное поручительство обвиняемого в мошенничестве украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Напомним, Шевченковский суд Киева принял решение заключить под стражу до 31 октября украинского олигарха Игоря Коломойского, которого обвиняют в мошенничестве и легализации преступно добытого имущества. При этом бизнесмену и экс-губернатору Днепропетровской области Украины оставили возможность для внесения за него залога в размере 509 млн гривен ($13,8 млн.).
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Екатерина Коршунова