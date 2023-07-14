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Депутат Рады Железняк сообщил о призыве парламента к президенту Грузии помиловать Саакашвили

14 июля 2023, 13:41

Фото: iStock/Timur Malazoniia

Депутат Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада Украины призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом Железняк сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что парламент Украины призвал президента Грузии помиловать Саакашвили из-за тяжелого состояния здоровья, а также предоставить к нему доступ уполномоченному Верховной рады по правам человека.

Призыв к помилованию бывшего президента Грузии Рада также направила к парламентам стран Евросоюза.


Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Грузии в октябре 2021 года. Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявлял, что Грузия не будет передавать Киеву заключенного Михаила Саакашвили, несмотря на призыв Владимира Зеленского.

Зеленский поручил МИД Украины вызвать к себе посла Грузии и призвать его покинуть страну в течение 48 часов для консультации с Тбилиси. Все это произошло на фоне участия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в дистанционном заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году.

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#Украина
#Грузия
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Опрос: Петербург, Москва и Сочи – лучшие города для переезда ради работы
14 июля 2023, 13:43

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, что россияне считают наилучшими городами для переезда ради работы Санкт-Петербург, Москву и Сочи.
В пятёрку лучших городов также вошли Краснодар и Казань.

Как уточняет RT, всего в опросе приняли участие 3,2 тыс. респондентов.

До этого сообщалось, что Московская область возглавила топ не пляжных направлений для семейных поездок в июле. А вот худшим местом для отдыха стала Венесуэла. Как передаёт utro.ru, один из российских туристов поделился своим не лучшим опытом поездки на Маргариту. По его словам, отпуск там дорогой, скучный и бестолковый.

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#туризм
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Семьям участников создания фортификационных рубежей выплатят 5 млн руб. в случае их гибели
14 июля 2023, 13:25

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям участников создания фортификационных рубежей.
В соответствии с указом президента, семьям работников, которые погибнут при возведении фортификационных сооружений на приграничных территориях РФ, будут выплачивать по 5 млн рублей.

Также предусмотрена сумма выплаты, в случае получения ранения сотрудниками предприятий. Выплата будет единоразовой и составит 3 млн рублей. Данная мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях. 

Накануне, президент РФ Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан. 

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#Россия
#семьи
#выплаты
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В Москве снизились продажи жилья комфорт-класса на 13%
14 июля 2023, 13:24

Фото: istockphoto.com/Perawit Boonchu

С начала года продажи жилья класса «комфорт» в Москве сократились на 13%.
Однако продажи недвижимости бизнес-класса в столице наоборот, выросли на 12% за этот период.

При этом, как отмечают «Дни.ру», столичным застройщикам с начала года удалось заработать с продажи жилья 600 млрд рублей, что на 4% меньше прошлогоднего показателя.

Вместе с тем, на северо-востоке Москвы планируется новая жилая застройка с технопарком и развитой социальной инфраструктурой.

«На участках площадью 29,67 га появится новая жилая застройка с технопарком и социальной инфраструктурой. Территория расположена по адресу: Высоковольтный проезд, вл. 1А (СВАО)», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Москомстройинвеста.

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#недвижимость
#продажи
#жильё
#Москва
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Кинологи объяснили, как нельзя учить собак плавать
14 июля 2023, 13:12

Фото: iStock/alexei_tm

Жаркая погода многих влечёт к водоемам. Собаководы с большим удовольствием берут с собой собак, чтобы вместе поплавать. Некоторые питомцы не проявляют интереса к воде, хозяева в этом случае, пытаясь научить их плавать, пугают и даже ставят под угрозу их здоровье. Об этом «Радио 1» сообщили в Российской кинологической федерации.
«Так или иначе плавать умеет любая собака, важно понять, что заставлять ее это делать нельзя. Учить собаку плавать надо тогда, когда она готова и проявляет интерес, применение насильственных методов недопустимо. Ни в коем случае не бросайте питомца в воду, пытаясь научить плавать: так вы только напугаете животное и поставите под угрозу его здоровье и жизнь. Любое занятие должно приносить пользу и радость, будьте предельно осторожны, пытаясь поплавать с собакой и учитывайте интересы животного», – предупреждает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Не бросайте собаку в воду


Некоторые собаководы до сих пор считают самым быстрым и легким способом научить собаку плавать метод «захочет жить – начнет плыть», для этого они бросают собаку в воду, чтобы она начала плыть к берегу. Не все задумываются, что эти действия могут серьезно навредить питомцу. Любая собака, оказавшись в воде, инстинктивно начнет плыть. Но принуждать ее к этому не нужно. Ни в коем случае не бросайте собаку в воду, чтобы научить плавать или проверить, сможет ли она доплыть до берега: это может быть опасно для питомца. Помимо того, что у собаки может закрепиться страх перед водой, она может серьезно пострадать во время падения в воду. Кроме того, питомец может захлебнуться. Такие действия не приведут ни к чему хорошему.

Не заходите глубоко

Не нужно сразу идти на глубину, думая, что так собака быстрее научится плавать. В процессе обучения питомца вода не должна находиться выше уровня живота. Собака, не чувствуя лапами дно, может серьезно испугаться. Приучать к плаванию нужно постепенно отдаляясь от берега и наблюдая за реакцией животного.

Не принуждайте собаку


Иногда собаководы специально ограничивают выход собаки из воды, чтобы она подольше поплавала. Важно понимать, что уставший питомец может не выбраться из воды самостоятельно, в этом случае он может утонуть, если хозяин вовремя не поможет питомцу. Для плавания вместе с собакой нужно выбирать мелководный участок с пологим берегом, чтобы питомец мог беспрепятственно войти и выйти из воды. 
Помните, любое обучение должно строиться на игре и интересе собаки. Не нужно насильно заставлять питомца плавать, не настаивайте на водных играх, если любимец отказывается. Принуждая собаку, вы можете навсегда привить ей боязнь перед водой.
 
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#собаки
#кинологи
#обучение
#плавание
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В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия»
14 июля 2023, 12:49

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
На «Горячей линии» Мособлизбиркома можно узнать варианты голосования по по месту нахождения, дату начала аккредитации представителей СМИ, узнать как проголосовать дистанционно и многие другие вопросы. 

Чаты работы«Горячей линии» Мособлизбиркома: 

— в будние дни с 9.00 до 18.00;
— в пятницу с 9.00 до 16.45;
— в выходные и праздничные дни с 9.00 до 15.00;
— 8, 9 и 10 сентября 2023 года с 8.00 до 20.00;
— 11 и 12 сентября 2023 года с 9.00 до 18.00.

В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября.

Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший ТИК и УИК на официальном сайте Избирательной комиссии Московской области. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования. 

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.

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В Московской области по состоянию на 1 января текущего года числилось 6 017 178 избирателей, таким образом, Подмосковье считается одной из крупнейших территорий России по числу избирателей. 

На всех подмосковных избирательных участках установят системы видеофиксации. 

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что не более 30 регионов страны сможет использовать дистанционное электронное голосование на президентских выборах в 2024 году.

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#электронное голосование
#дистанционное голосование
#Андрей Воробьев
#Мособлизбирком
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Артист Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой
14 июля 2023, 12:14

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский сообщил, что самочувствие народной артистки России Татьяны Васильевой улучшилось, на данный момент она находится дома. Об этом пишет РИА Новости.
Садальский отметил, что с Васильевой все в порядке, она поехала на физкультуру.

Напомним, 14 июля, в Москве госпитализировали актрису Татьяну Васильеву с гипертонией в состоянии средней тяжести. 76-летняя Татьяна Васильева почувствовала себя плохо, когда находилась дома. У артистки кружилась голова после подъёма с кровати, была неустойчивость при ходьбе, а таблетки не помогали.

Васильеву экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести. Медики провели осмотр, сделали КТ головного мозга, но никаких осложнений не нашли.

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#Татьяна Васильева
#Станислав Садальский
#госпитализация
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В Химках появились современные электробусы
14 июля 2023, 12:11

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки вышли на маршруты 18 электробусов отечественного производства.
Новые современные электробусы будут курсировать по трем маршрутам, связывающим Химки со столицей: №337, №959 и н12, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
 
Переход на экологичный городской транспорт — один из приоритетов устойчивого развития и одна из главных целей Москвы и Подмосковья. 

Электробусы не используют механические тормоза и не выбрасывают в воздух токсичные вещества. Замена одного дизельного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год: для поглощения такого количества вредных веществ потребовалось бы высадить полсотни гектаров соснового леса. 
«За это время мы перевели с дизельных автобусов на электробусы российского производства уже восемь маршрутов. Например, 337-й и 959-й связывают Митино с районами Куркино, Северное и Южное Тушино, а также с подмосковными Химками, а ночной маршрут н12 позволяет добраться в центр Москвы после закрытия метро», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На маршрутах, связывающих Химки с Москвой, совершается в среднем порядка 120 тысяч поездок.  

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В мобильном приложении теперь можно отследить все подмосковные автобусы.

Химчане после запуска МЦД-3 смогут добраться до Москвы за четыре минуты.

Около 15 тысяч пассажиров добрались из Химок в Москву речным транспортом.
#Химки
#Дмитрий Волошин
#электробус
#автобус
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«Просторные и с кондиционером»: В Госдуме рассказали, на какие авто согласны пересесть депутаты
14 июля 2023, 12:02

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Депутат, член комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров оценил российские машины и заявил, что если в автомобиле есть кондиционер, оно достаточно просторное, этого достаточно.
Согласно опросу сервиса SuperJob, три четверти россиян хотели бы «пересадить» депутатов на отечественные машины. Пользуются ли депутаты отечественным автопромом и приведет ли это к увеличению спроса россиян на российские автомобили, рассказал Евгений Фёдоров в беседе с «Радио 1»

По его словам, депутаты уже ездят на отечественных машинах. Это автомобили, которые были в свое время закуплены в России, на российских заводах.

«Я думаю, что это эмоциональная позиция. У нас вообще общество «лайков»: нравится не нравится. Вот так нравится, поэтому такую позицию высказывают люди. Нужно к ней относится с уважением», - заявил Фёдоров.
На вопрос о том, сподвигнет ли россиян к приобретению российских машин то, что депутаты «пересядут» на российские авто, политик сообщил, что это не связанные между собой вещи. 

«Когда человек решает для своей семьи, то он руководствуется соотношением цена - качество, а не местом производства автомобиля. В России, в принципе налажено производство отечественных автомобилей, в том числе, из иностранных комплектующих и это нормально. И органы власти приняли решение закупать российские автомобили именно потому, что они соответствуют по качеству и цене», - пояснил Фёдоров. 
По словам политика, депутаты не отдают предпочтение каким-то определенным автомобилям

«Закупает автомобили для депутатов государство. То есть это как система такси. Ты заказываешь, приезжает автомобиль, отвозит. Особенно, если нужно документы отвезти секретнее. Для этих целей закуплены машины, которые производит Калужский завод», - отметил депутат. 
Фёдоров оценил качество российских автомобилей и заявил, что они все нормальные. Если в автомобилях есть кондиционер, авто хорошее в транспортном и безопасном отношении, достаточно просторное, этого достаточно, подчеркнул он. Рассуждая о том, будет ли расти спрос на отечественные автомобили на российском рынке, политик заявил, что спрос не формируется на российские и не российские автомобили. 

«Спрос формируется на комфортные, недорогие авто. Есть категория, которым хочется «выделываться», но их меньшинство. Для большинства людей, покупка автомобиля рассматривается для того, чтобы обеспечить потребности семьи, чтобы было просторно, удобно, поместились все дети. Если человек живет за городом, нужно, чтобы автомобиль имел проходимость и мог справиться с плохими условиями дорог. 
А производство точно не является основным критерием при покупке автомобиля. Есть люди, которые говорят, что импортные автомобили лучше, есть те, кто считает, что лучше отечественные», - заключил Фёдоров.   
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#автомобили
#Россия
#отечественное производство
#депутаты
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Начальник УФСИН России Ветров провел встречу с председателем ОНК Леоновым
14 июля 2023, 11:47

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области

В УФСИН России по Московской области состоялась рабочая встреча начальника территориального органа генерал-майора внутренней службы Александра Ветрова с председателем Общественной наблюдательной комиссии Московской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, членом Совета при Губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Сергеем Леоновым.
В рамках встречи, начальник УФСИН России по подмосковному региону Александр Ветров обсудил с председателем ОНК МО Сергеем Леоновым вопросы соблюдения прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы с начала текущего года, сообщает «Радио 1» пресс-служба УФСИН России по Московской области. 

Также, обсуждались вопросы обеспечения осужденных медицинской помощью, социальным обеспечением, охраной здоровья, коммунально-бытовое обеспечение и другие. 

Начальник УФСИН Ветров провел аналитику поступивших обращений от осужденных, подозреваемых и членов их семей. 

Особое внимание в ходе разговора уделили вопросам соблюдения прав человека в местах ИЦ/УФИЦ. 
«Члены ОНК Московской области продолжали выезжать с плановыми проверками СИЗО, ИУ и учреждений, исполняющих наказание в виде принудительных работ. С начала года члены ОНК осуществили более 30 выездов в подразделения УФСИН России по Московской области. Важно подчеркнуть, что представители Комиссии помимо прочего проводили работу по оказанию содействия в социальной адаптации и ресоциализации осужденных. Как пример, на базе Можайской женской колонии успешно реализуется проект ОНК по сохранению и укреплению семейных связей осужденных женщин. Работу в этом направлении при поддержке УФСИН мы обязательно будем продолжать», — сказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.
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Сотрудники УФСИН обсудили с общественниками социально значимые программы.

В женской колонии Подмосковья запустили социальный проект для мам и детей.
#УФСИН
#ОНК
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#колония
#тюрьма
#преступник
#заключенный
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Подмосковье ищет медработников