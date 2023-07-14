Депутат Рады Железняк сообщил о призыве парламента к президенту Грузии помиловать Саакашвили

Фото: iStock/Timur Malazoniia
Депутат Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада Украины призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом Железняк сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что парламент Украины призвал президента Грузии помиловать Саакашвили из-за тяжелого состояния здоровья, а также предоставить к нему доступ уполномоченному Верховной рады по правам человека.
Призыв к помилованию бывшего президента Грузии Рада также направила к парламентам стран Евросоюза.
Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Грузии в октябре 2021 года. Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявлял, что Грузия не будет передавать Киеву заключенного Михаила Саакашвили, несмотря на призыв Владимира Зеленского.
Зеленский поручил МИД Украины вызвать к себе посла Грузии и призвать его покинуть страну в течение 48 часов для консультации с Тбилиси. Все это произошло на фоне участия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в дистанционном заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году.
Читайте также:
Брат Саакашвили предрёк скорую смерть политика
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в скелет
Грузия отказала Украине в передаче Саакашвили
Призыв к помилованию бывшего президента Грузии Рада также направила к парламентам стран Евросоюза.
Зеленский поручил МИД Украины вызвать к себе посла Грузии и призвать его покинуть страну в течение 48 часов для консультации с Тбилиси. Все это произошло на фоне участия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в дистанционном заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году.
Читайте также:
Брат Саакашвили предрёк скорую смерть политика
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в скелет
Грузия отказала Украине в передаче Саакашвили
Екатерина Коршунова