Депутат Селезнев попросил Роспотребнадзор проверить опасность планктона рядом с Владивостоком

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В Госдуме обеспокоены найденным в водах вблизи Владивостока опасным для мозга планктоном.
Депутат от региона Валерий Селезнев обратился в Роспотребнадзор, чтобы проверить опасность микроводрослей псеводницший (Pseudo-nitzschia), пишут «Известия».
Селезнев считает, что необходимо срочно провести проверку и понять, в какой мере планктон опасен для человека.
Ранее сообщалось, что в нескольких водоемах Ростовской области Роспотребнадзор обнаружил холероподобные бактерии, которые при попадании в человеческий организм вызывают острые кишечные инфекции. Это следует из сообщения ведомства.
Согласно сообщению, холероподобная микрофлора обнаружена в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище. Использовать такую воду, ловить и есть рыбу нельзя, так как это опасно для здоровья.
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Селезнев считает, что необходимо срочно провести проверку и понять, в какой мере планктон опасен для человека.
Согласно сообщению, холероподобная микрофлора обнаружена в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище. Использовать такую воду, ловить и есть рыбу нельзя, так как это опасно для здоровья.
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Мария Фирсова