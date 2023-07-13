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Депутат Селезнев попросил Роспотребнадзор проверить опасность планктона рядом с Владивостоком

13 июля 2023, 21:11

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

В Госдуме обеспокоены найденным в водах вблизи Владивостока опасным для мозга планктоном.
Депутат от региона Валерий Селезнев обратился в Роспотребнадзор, чтобы проверить опасность микроводрослей псеводницший (Pseudo-nitzschia), пишут «Известия».

Селезнев считает, что необходимо срочно провести проверку и понять, в какой мере планктон опасен для человека.


Ранее сообщалось, что в нескольких водоемах Ростовской области Роспотребнадзор обнаружил холероподобные бактерии, которые при попадании в человеческий организм вызывают острые кишечные инфекции. Это следует из сообщения ведомства.

Согласно сообщению, холероподобная микрофлора обнаружена в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище. Использовать такую воду, ловить и есть рыбу нельзя, так как это опасно для здоровья.

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#Роспотребнадзор
#Владивосток
#водоросли
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В Дагестане ветерану Великой Отечественной войны подарили квартиру
13 июля 2023, 20:58

Фото: iStock/JessAerons

Глава республики Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале, что проживающая в Дагестане ветеран Великой Отечественной войны Валентина Оверина, которая просила улучшить ее жилищные условия, получила новую квартиру с ремонтом.
Меликов дополнил, что просторная квартира находится в новом доме в центре Махачкалы.

Ветеран Валентина Оверина попала на фронт в юном возрасте. Она работала медсестрой в госпитале на северном Сахалине.

Глава республики отметил, что будет дальше поддерживать Оверину и других ветеранов, подаривших людям мирное небо.

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#ветеран
#Дагестан
#квартира
#Меликов
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Дагестанские стобалльники получили по 100 тыс рублей
13 июля 2023, 20:17

Фото: istockphoto.com/RomoloTavani

Набравшие в этом году 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 29 выпускников в Дагестане получили сертификаты на 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республики.
Набравшие в этом году 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 29 выпускников в Дагестане получили сертификаты на 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республики.

«Глава Дагестана вручил сертификаты на 100 тыс. рублей стобалльникам по ЕГЭ. 29 выпускников дагестанских школ набрали в этом году 100 баллов по ЕГЭ», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Такие премии для выпускников школ, набравших максимальное количество баллов, были учреждены в Дагестане в 2021 году.

А в Долгопрудном Московской области в этом году 94 выпускника закончили школу с золотыми медалями. В этом году в городе 116 призёров и победителей Всероссийской олимпиады школьников, 41 стобалльник и четыре мультибалльника. В честь них состоялась торжественная церемония награждения, на которую были приглашены родители и директора школ.

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#образование
#ЕГЭ
#школьники
#выпускники
#премии
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День города в Москве отметят 9-10 сентября
13 июля 2023, 20:01

Фото: istockphoto.com/Skadr

В этом году День города в Москве будут отмечать 9-10 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
В прошлом году День города в столице отмечалась 10-11 сентября. В праздничные дни в Москве, по традиции, проводились торжественные мероприятия, такие, как Парад судов, ежегодный Большой Екатерининский бал, а также фестиваль «Толстой нашего времени», приуроченный ко дню рождения Льва Толстого проводится на нескольких площадках на ВДНХ и многие другие.

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#праздник
#Москва
#День города
#даты
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Подмосковные учёные испытали новую технологию шифрования данных
13 июля 2023, 19:47

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

На международной научной конференции ICQT 2023, давшей старт Форуму будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир», ученые из Звенигородской обсерватории ИНАСАН представили прорывную квантовую технологию, способную шифровать данные невзламываемыми ключами.
Появление новых типов угроз, в числе которых наиболее часто упоминаются квантовые компьютеры, требует смены определенных классов криптографических алгоритмов. Среди возможных решений этой проблемы — квантовое распределение ключей (КРК). 

О таком методе защиты сообщили ученые Российского квантового центра в докладе о возможностях квантовых коммуникаций, подчеркнув, что данная технология основана на кодировании информации в одиночные квантовые состояния.

Российские специалисты завершили эксперимент по распределению квантового криптографического ключа с помощью китайского спутника Micius между двумя наземными приемными станциями. Российская приемная станция находилась на территории Звенигородской обсерватории ИНАСАН (Московская область), а приемная станция китайской стороны в районе Наньшань, КНР. 

По мнению специалистов, создание защищенных каналов связи на основе квантового распределения ключей позволит гарантированно защитить полезную информацию от компрометации и несанкционированного доступа.

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#Подмосковье
#учёные
#Российский квантовый центр
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Mash: у актёра Ивана Краско — поражение мозга
13 июля 2023, 19:39

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Актёру Ивану Краско диагностировали обширный инсульт, врачи заявили о поражении вещества мозга правой теменной доли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что, кроме этого, у 92-летнего артиста присутствует артериальная гипертензия и нарушение кровообращения в мозге. Эти недуги осложняют состояние актёра.

Как уточняет Telegram-канал Mash, у Краско это уже четвёртый инсульт.

Сейчас Иван Краско находится под наблюдением специалистов в центре Алмазова.

До этого Иван Краско был госпитализирован, скорая увезла Краскова с дачи в Ленинградской области. Актёру резко стало плохо. Он успел позвать на помощь сына Фёдора, который вызвал медиков.

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#артист
#госпитализация
#инсульт
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Захарова заявила о необходимости защиты авторского права
13 июля 2023, 19:35

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за отсутствия правового регулирования сферы защиты интеллектуальной собственности фотографов суды завалены исками, а интернет-пользователи «ходят по минному полю». Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Захарова отметила, что для того чтобы авторы фотографий смогли защитить их авторскими правами и обложить денежной компенсацией, можно использовать единый реестр мультимедийных публикаций, который будет обладать функцией продвинутого визуального поиска по контенту. Отмечается, что под эти цели необходимо скорректировать законодательство.

«Других вариантов приведения в порядок этого «поля чудес в интернет-стране фотографий» не вижу», — написала Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что возможен вариант добросовестного и честного использования фотографий. При соблюдении конкретных условий допускается использование мультимедийных публикаций, которые защищены авторскими правами. Однако для этого варианта необходимо пересматривать российское законодательство, отметила Захарова.

Захарова выразила надежду, что Минцифры, Минюст, Роскомнадзор, Государственная Дума и другие ведомства обратят внимание на проблему защиты авторского права в Интернете, так как, по её мнению, «суд не может и не должен в таком объёме компенсировать законодательные лакуны».

Захарова дополнила, что эта проблема касается всех. Большое количество визуального контента, которое генерируется нейросетями, невозможно отличить от оригинальных авторских произведений. 

«Эта проблема — еще один вызов», — написала Захарова.

Редакция «Радио 1» тоже получила иск от ИП Лаврентьев А. В. о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на фотографические произведения в сумме 175 000 рублей.

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#Захарова
#авторское право
#МИД РФ
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Ученые из Дубны вышли на международный уровень
13 июля 2023, 19:34

istockphoto/olrat

Ученые Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне вносят большой вклад в развитие потенциала российских наукоградов.
Несмотря на непростую международную обстановку и санкции, сотрудники института реализовывают передовые международные проекты. Директор ОИЯИ Григорий Трубников заявил, что сотрудничество с зарубежными коллегами будет продолжаться и дальше: исследователи понимают, что их открытия переживут любой политический кризис.
 
О том, как отечественные ученые работают в синергии с зарубежными партнерами, физик рассказал 13 июля 2023 года на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» в ходе панельной сессии.
Спикеры считают, что полного технологического суверенитета ни у одной страны мира нет. У всех одна и та же проблема: как построить свою технологическую экосистему?

«Россия должна в течение ближайших 10—15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Монополии будут умирать», — заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета; профессор кафедры прикладного анализа международных проблем Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) Андрей Безруков.
Дубна и ЦЕРН (Европейская организация ядерных исследований) — пример альянса вокруг мирного исследования окружающего мира, что свидетельствует о цеховой солидарности, которая сохранилась у ученых, несмотря на политику.

Спикеры также констатировали, что для специалистов и научных работников зарплата вторична. Они едут для самореализации туда, где есть интересные задачи и проекты, а «утечка мозгов» — это и международный опыт, и среда общения. Без мобильности и обмена опытом научная среда невозможна.

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#Дубна
#ученые
#форум
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Хинштейн высказался об авторском праве
13 июля 2023, 19:14

Фото: duma.gov.ru

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что проблема авторского права на фотографии в интернете возникла из-за отсутствия четкого законодательного регулирования.
«А там, где есть правовые лакуны и возможность на них подзаработать, часто появляются ушлые дельцы. И их волнует не авторское право, а деньги», - пишет Хинштейн.
Александр Хинштейн посчитал интересной инициативу создания в стране единого реестра мультимедийного контента, фотобанка, участники которого смогут защитить свои авторские права, а желающие смогут покупать там снимки, например, по подписке.

Ранее сообщалось, что в последнее время набирает обороты новая схема, которая предполагает использование для наживы фотографий, опубликованных на различных сайтах. Так, используя такую схему, заинтересованные в деньгах граждане могут выбивать большие штрафы в рамках законодательства о защите авторских прав.

Отметим, в суд якобы за помощью обращаются некоторые организации и предприниматели. Они сообщают, что защищают авторские права независимых фотографов. Еще некоторое время назад юристы представляли интересы собственных клиентов, которые жаловались на незаконное использование произведений. Теперь же они просто выкупают у фотографа авторские права на снимки, которые на протяжении долгого времени находились в открытом доступе. Сотрудники организаций-истцов находят всех, кто использовал эти снимки, и подают в суд.

Редакция «Радио 1» тоже получила иск от ИП Лаврентьев А. В. о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на фотографические произведения в сумме 175 000 рублей. 

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#Хинштейн
#авторское право
#фотография
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Ремонт дороги к деревне Ермолино сделает комфортным проезд для 2 тыс автомобилистов
13 июля 2023, 18:52

Фото: Минтранс МО

В Талдомском городском округе начали менять асфальт на подъездной дороге к деревне Ермолино. Дорожники обновят 900 м покрытия, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«После завершения работ проезд к домам, библиотеке, детсаду, музею и другим объектам социального притяжения станет удобнее для 2 тыс автомобилистов, проезжающих здесь ежедневно. Всего в муниципалитете в этом году обновят покрытие и нанесут разметку на 12 региональных участках общей протяжённостью более 11 км», – говорится в сообщении. 
В числе таких дорог – на улицы Лермонтова, Красина и Октябрьская, а также проезд Дарвина.
 
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#Минтранс МО
#дорога
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#Талдом
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковье ищет медработников