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Депутат Сухарев: Надо отменить взыскания за опоздание на работу из-за непогоды

30 ноября 2023, 14:35
Фото: istockphoto.com/Doucefleur

Фото: istockphoto.com/Doucefleur

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил за отмену дисциплинарных взысканий в отношении сотрудников за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров.
Он отметил, что сейчас в трудовом законодательстве нет критериев определения степени вины работника за опоздание из-за форс-мажора, вызванного погодными условиями. Кроме того, нет однозначного понятия, какие погодные условия можно считать уважительной причиной для опоздания.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативно-правовые акты положения о невозможности привлечения работника к дисциплинарному взысканию в случае опоздания из-за сложных погодных условий, сильно изменивших график движения транспорта, а также рассмотреть вопрос об определении регламента верификации объяснительной информации работника» — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова.


Ранее сообщалось, что глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении отдельных мер стимулирования занятости до конца 2024 года.

«Правительство для дальнейшей поддержки рынка труда приняло решение продлить в 2024 году отдельные меры стимулирования занятости. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – приводит АГН «Москва» сообщение сайта правительства.

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#правительство
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#график
#закон
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Политолог Орлов: В отмене взыскания за опоздание из-за погоды есть зерно истины
30 ноября 2023, 14:55

Фото: istockphoto.com/coffeekai

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов нашёл в идее отменить дисциплинарные взыскания для сотрудников за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров разумное зерно.
«Работодателю уместно закрыть глаза на опоздания работников, произошедшие из-за внезапных изменений погодных условий, особенно если речь идёт о таких природных явлениях, как наводнения, ураганы и прочие стихийные бедствия», — прокомментировал в беседе с RT Орлов.

Однако, отметил он, не стоит вводить такие опоздания в систему, а лучше чётко различать опоздания из-за серьёзных погодных явлений, таких, как, например, «чёрная метель», и из-за обычных осадков, таких, как, например, обычный дождь или снегопад.

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#дождь
#снегопад
#работа
#погода
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В Хабаровском крае впервые за полвека заметили пятнистого оленя
30 ноября 2023, 14:54

Фото: istockphoto/Alberto Carrera

В Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае в первый раз за 60 лет был замечен пятнистый олень.
Кадры фотоловушки опубликовали на странице учреждения во «ВКонтакте». Со слов специалистов, это очень редкое для заповедника событие. Пятнистые олени не задерживается надолго в лесах Хабаровского края. Причина заключается в устойчивом снежном покрове. 

«Эти животные зимой питаются опавшими листьями деревьев, но не могут добывать их из-под снега, как другие копытные», — говорит замдиректора в области охраны окружающей среды Дмитрий Гранкин.

Недавно в заповедной зоне обнаружили диких кабанов, рысь, изюбрей, косуль, а также зайцев, лисиц, осоеда. Люди успели увидеть и семейство бурых медведей.

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#животные
#олени
#новости
#природа
#россия
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Умер академик РАН Маров
30 ноября 2023, 14:44

Фото: istockphoto/mikiell

Михаил Маров умер 30 ноября в возрасте 90 лет.
Михаил Маров являлся одним из учёных, стоявших у истоков российской космонавтики, отправлявших аппараты на Луну, Венеру и Марс, пишет «МК». 

У Михаила Яковлевича Марова была мечта дожить до посадки российского аппарата на Луну. После неудачного прилунения в августе 2023 года аппарата «Луна-25» учёный оказался в больнице с осложнением.

Ранее сообщалось о том, что в США умер 99-летний американский инвестор и бизнесмен Чарльз Мангер, который был многолетним партнером легендарного Уоррена Баффета, сообщает холдинг Berkshire Hathaway. Состояние Баффета оценивалось в $100 млрд, а Мангера — в $2,6 млрд. Большую часть богатства они отправили на благотворительность, а именно в сферу образования. 

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#космос
#учёный
#россия
#наука
#новости
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Витушева: 129 бесхозяйных дорог поставили на баланс городского округа Истра
30 ноября 2023, 14:35

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

Глава Истры Татьяна Витушева рассказала, что поставили на баланс 129 бесхозяйных дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
Общая протяженность бесхозных дорог составила 95 километров.

«Большинство из этих дорог не имеют асфальтового покрытия и находятся в ненормативном состоянии. Данные дороги теперь включены в реестр муниципального имущества, а значит будут эксплуатироваться с учетом существующих нормативов, включая ремонт и уборку», - подчеркнула Татьяна Витушева.

больше всего таких дорог было зарегистрировано на территориях Кострово-Онуфриевского, Новопетровско-Ядроминского, Ермолинского, Павло-Слободского и  Лучинского районов округа.

Стоит отметить, что работы по оформлению бесхозяйных дорог и постановке их на баланс продолжатся в 2024 году.

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#дороги
#ремонт
#данные
#татьяна витушева
#истра
#подмосковье
#учёт
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Под Солнечногорском в рекордные сроки завершена рекультивация полигона «Поварово»
30 ноября 2023, 14:22

Фото: ООО «ОСК»

Рекультивация мусорного полигона «Поварово» в городском округе Солнечногорск завершена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«На этой неделе финишную черту преодолел объект накопленного вреда у деревни Поварово. Рекультивация бывшей свалки заняла всего год и 7 месяцев. Такого быстрого выполнения всех работ удалось добиться благодаря чёткому плану, выверенному графику и нашему контролю», – привели в пресс-службе слова главы министерства Тихона Фирсова.
Полигон «Поварово» в 12 км от Солнечногорска, работал с 90-х годов ХХ века. Его официальное закрыли в 2016 году. Однако, как отметили в министерстве, ещё несколько лет он доставлял дискомфорт местным жителям. В 2022 году стартовали работы по рекультивации объекта. 
«Мы можем с гордостью сообщить, что вслед за полигонами ТКО «Талдомский» и «Заволенье» завершена рекультивация объекта накопленного вреда вблизи деревни Поварово. Это оказалось непростым трудом, однако подрядная организация выполнила свои обязательства на все 100%. Мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы оставшиеся в Московской области полигоны рекультивировать так же быстро и грамотно», – добавил Фирсов.
Рекультивацию полигона проводили в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Чистая страна». 
 
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#тихон фирсов
#минэкологии мо
#полигон
#мусор
#рекультивация
#экология
#солнечногорск
#подмосковье
#московская область
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Ветврач Кузина: Экзотические питомцы часто болеют из-за неправильного содержания
30 ноября 2023, 14:13

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Ветеринарный врач, хирург, специалист по экзотическим животным Зеленоградской государственной ветклиники Надежда Кузина заявила, что чаще всего экзотические домашние питомцы болеют из-за неправильных условий содержания.
«Большинство болезней экзотических животных, к сожалению, происходит из-за неправильных условий содержания. Так, если в аквариуме черепахи не будет ультрафиолетовой лампы, а в рационе – кальция, то у них может размягчиться панцирь, развиться рахит и почечная недостаточность», – пояснила в беседе с «Москвой 24» Кузина.

Она отметила, что в целом москвичи заводят таких экзотических животных, как ящерицы, змеи, вараны, лягушки и жабы, вороны и редкие попугаи, а также мыши-песчанки, бурундуки, шиншиллы, кролики.

Мэр города Сергей Собянин, в свою очередь, подчеркнул, что столица также развивает направление благоустройства городской среды для домашних животных.

«Город берет на себя часть заботы. Мы развиваем инфраструктуру для долгой и здоровой жизни питомцев», – приводит utro.ru слова Собянина со ссылкой на его Telegram-канал.

Он напомнил, что в Москве действует 26 государственных ветклиник, где, к примеру, бесплатно можно вакцинировать питомца от бешенства. Кроме этого, для помощи в экстренных случаях работает выездная ветеринарная служба.

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#сергей собянин
#город
#животные
#праздник
#ветеринары
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Правительство распространило «Дальневосточную ипотеку» на Арктическую зону
30 ноября 2023, 14:00

Фото: iStock/Diy1

Правительство РФ распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону государства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что теперь жителям Арктической зоны России станут доступны кредиты по льготной ставке до двух процентов на строительство или покупку жилья. Саму программу также переименовали в «Дальневосточную и арктическую ипотеку».

Сообщается, что участниками льготной ипотечной программы могут стать преподаватели и медики, которые проработали в Арктической зоне РФ не менее пяти лет, молодые супруги, не старше тридцати пяти лет, одинокие родители, которые воспитывают детей в возрасте до восемнадцати лет включительно и другие категории. Максимальная сумма льготного займа по данной ипотечной программе составит шесть миллионов рублей.

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#кредиты
#медики
#мир
#рф
#ипотека
#квартира
#жильё
#правительство
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Как доход пенсионеров пересчитают с 1 декабря: кто получит две пенсии, график выплат
Экономист Гиринский: Росстат изменит методику учета дохода пенсионеров с декабря
30 ноября 2023, 13:11

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В России запустят новые методы статистического наблюдения за численностью пенсионеров и суммами, которые им будут начислены. О том, какие изменения запустит Росстат, и на какой размер выплат могут рассчитывать пенсионеры в будущем году, читайте в материале «Радио 1».

Росстат пересмотрит учет дохода пенсионеров


Росстат с первого декабря текущего года внедрит улучшенную методику статистического учета пенсионеров. Об этом сообщил агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Он рассказал, что новые методы позволят определить нагрузку на пенсионные выплаты в разных регионах страны для последующих индексаций.

Повышение МРОТ и индексация пенсий: какие законы подписал президент России
Повышение МРОТ и индексация пенсий: какие законы подписал президент России

Все виды пенсионного обеспечения будут отображаться более детально. Это изменение регламентирует Приказ Росстата от 17 ноября 2023 года. По словам Гиринского, формы будут направляться в территориальные Социальные фонды, где будут заполняться ежемесячно. Полученные сведения будут проанализированы и сверены с теми, которые содержатся на лицевых счетах пенсионеров.       

Кто получит две пенсии в декабре 2023


Большинство россиян получат две пенсии в декабре этого года. Начисление выплат дважды за месяц станет возможным из-за новогодних праздников, которые затронут первую неделю января. В основном, изменения в сроках выплат коснется тех, кто получает пенсию в первой декаде месяца.
 


Когда повысят пенсию в России 


Пенсии в России проиндексируют с 1 января 2024 года.

Вторая, пенсия, которая придет россиянам в декабре будет больше прежней на 7,5%. Это связано с индексацией выплат, решение о которой прежде приняла Госдума. Пенсионные выплаты в среднем увеличатся на 1500 рублей. Индексация затронет всех пенсионеров. Кроме того, будут увеличены выплаты по инвалидности и потере кормильца.

Кому поднимут пенсии в 2024 году


В 2024 году индексация пенсий затронет более чем 32 миллиона граждан. На 7,5% вырастут выплаты неработающих пенсионеров. Кроме того, будут повышены пенсии по старости и инвалидности. В среднем, размер страховой пенсии в 2024 году составит 23 405 рублей.

Кроме того, с начала 2024 года поднимется стоимость одного пенсионного коэффициента. Изменения также затронут пенсионные выплаты военнослужащих и правоохранителей. Их пенсии увеличатся на 4,5%.

Депутат Бессараб заявила о повышении пенсий в 2026 и 2027 годах
Депутат Бессараб заявила о повышении пенсий в 2026 и 2027 годах

График выплат пособий и пенсий в декабре 2023


На сайте Социального фонда России размещен график выплат пенсий и пособий, которые будут начислены россиянам в декабре текущего года. Пенсионеры получат выплаты 5,8,18 и 22 декабря. Если зачисления приходят по почте, то пенсии будут доставлены в зависимости от графика работы почтового отделения.

Также в начале декабря будут проведены выплаты пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. 5 декабря будет произведена ежемесячная выплата из средств материнского капитала. 8 декабря работающие родители малолетнего до 1,5 лет получат пособие по уходу за ребенком. 
 
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#пенсионеры
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#выплаты
#росстат
#учёт
#график
#индексация
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Разработчик суперкомпьютеров может оказаться в психбольнице
Суд рассмотрит ходатайство о помещении в психбольницу ученого Сергея Абрамова
30 ноября 2023, 13:09

Фото: iStock/sudok1

Ленинский районный суд Ярославля 30 ноября рассмотрит вопрос о помещении члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова в психиатрический стационар. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Как стало известно, данная мера сроком на 3 недели необходима для проведения Абрамову (включен в перечень террористов и экстремистов) «стационарной экспертизы». Заседание по этому ходатайству пройдет в закрытом режиме.

Разработчика обвиняют в финансировании экстремистской организации. На данный момент он находится под «подпиской о невыезде и надлежащем поведении». Свою вину Абрамов не признает.

Сергей Абрамов является доктором физико-математических наук, специалистом в области системного программирования и IT. С 2003 по 2022 год ученый возглавлял Институт программных систем. 

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