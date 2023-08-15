Депутат Сухарев предложил обязать отслужить в армии России для получения гражданства РФ

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Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой выдавать гражданство РФ мужчинам в возрасте от 18 до 30 лет при условии предварительной службы в Вооружённых силах России.
«Прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части установления требования для иностранных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, проходить службу сроком в один год в ВС РФ в качестве условия последующего получения гражданства России», — приводит RT текст письма парламентария на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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