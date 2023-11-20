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Депутат Сухарев предложил продлить отпуск для имеющих детей мобилизованных

20 ноября 2023, 15:54
Фото: istockphoto.com/dimid_86

Фото: istockphoto.com/dimid_86

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступи с инициативой продлить до 35 дней годовой отпуск мобилизованных, имеющих на иждивении детей.

Парламентарий отметил, что сейчас законодательно все военнослужащие имеют право на 28 дней отпуска вне зависимости от наличия у них семей и детей. Однако, он напомнил, что дети также нуждаются в воспитании и заботе о стороны обоих своих родителей, поэтому военнослужащим с детьми требуется больше времени для проведения в отпуске.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос о возможности увеличения совокупного годового отпуска мобилизованного военнослужащего до 35 дней в случае, если на иждивении у него находятся трое детей любого возраста либо имеется хотя бы один ребёнок в возрасте до семи лет», — приводит RT текст обращения депутата на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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#отпуск
#военные
#госдума
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В Пушкинском откроют два новых катка с искусственным льдом
20 ноября 2023, 19:12

Фото: IStock/Natalija Grigel

В городском округе Пушкинский откроют два новых катка с искусственным льдом. Об этом рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов.
Общественные пространства появятся в рамках реализации проекта «Городская среда» Единой России в городском парке в городе Ивантеевка (Студенческий проезд) и в городском парке в городе Пушкино (ул. Некрасова). Территории будут оборудованы теплыми раздевалками, прокатом и пунктами питания. Открытие запланировано на 16 декабря.
«Всего в Пушкинском будет залит 21 каток, оборудовано три лыжные трассы. Также большое внимание уделили развитию медицины. Главное на сегодня – это квалифицированные специалисты. По программе “Приведи друга” за 2023 год в больницу имени профессора Розанова В.Н. трудоустроено 12 врачей и 7 медсестер», — отметил глава администрации.
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#городская среда
#пушкинский округ
#благоустройство
#максим красноцветов
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Жители Пушкино участвуют в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»
20 ноября 2023, 19:07

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Жители Пушкино приняли участие в конкурсе от партии Единая Россия «Лучший дом. Лучший двор». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Жители дома № 1 мкр Мамонтовка города Пушкино подали заявку на участие в номинации «Самый дружный дом». В своём эссе жители дома рассказали, как представители «Народного Фронта», администрации горокруга Пушкинский и члены местного отделения партии «Единая Россия» помогли преобразить пространство возле дома. Благодаря общим усилиям во дворе появилась детская игровая площадка, которая стала местом притяжения семей с детьми. Однако жители не остановились на достигнутом и совместно с управляющей компанией МБУ «ЖЭУ Пушкино» озеленили двор у дома.

Поддержать проект может любой желающий. Отдать голос можно только за одного участника, голосование продлится до 30 ноября.

С 1 по 8 декабря среди заявок, набравших наибольшее количество голосов, жюри определит 5 победителей в каждой номинации.

Напомним, в 2022 году дом 22 по Центральному проезду в Ивантеевке стал победителем конкурса в номинации «Лучшая практика капитального ремонта». Инициатором участия в конкурсе был житель дома Иван Дмитриев. В качестве награды жители дома получили 70 000 рублей на дальнейшее благоустройство дома.

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#дом
#пушкино
#проект
#голосование
#единая двор
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Доктор наук Конфисахор назвал Галину Старовойтову значимой фигурой
20 ноября 2023, 19:05

Фото: istockphoto.com/La_Corivo

Доктор политических наук СПбГУ Александр Конфисахор заявил, что правозащитница и депутат Госдумы Галина Старовойтова была настоящим лидером постперестроечной эпохи и довольно значимой фигурой в политике.
Он также отметил её влиятельность и авторитетность.

«В девяностые годы было много ярких политиков. Но даже на их фоне Галина Старовойтова не была в тени. Она была умным, взвешенным, в хорошем смысле слова продвинутым человеком, очень уверенным в себе. <…> Для своего времени Галина Старовойтова была очень значимой, авторитетной и одной из наиболее влиятельных фигур. Она была одним из лидеров города, и в этом ее личная заслуга», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Конфисахор.

При этом, он отметил, что не знает, какое место в политической жизни страны она могла бы занимать в наши дни, поскольку те проблемы, которые были значимы тогда, в том числе для неё, сейчас кажутся мелкими. И наоборот: то, что казалось незначительным в годы её деятельности, сейчас набрало вес и значимость.

Галина Старовойтова была убита в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года.

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#депутат
#политика
#человек
#память
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Миронов, Пересильд и Райкин требуют выпустить режиссёра Беркович из СИЗО
Деятели культуры требуют выпустить режиссёра Беркович из СИЗО
20 ноября 2023, 19:01

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Деятели культуры и общественники направили письмо к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Светлане Петрийчук и тетральному режиссёру Евгении Беркович, которые с мая текущего года находятся в СИЗО по делу об оправдании терроризма.
Сегодня стало известно о том, что умерла 89-летняя бабушка Беркович, писательница и правозащитница Нина Катерли.

В письме указывается, что на судебных заседаниях по продлению ареста Беркович предупреждала о том, что на её иждивении находятся две бабушки и двое приёмных детей. Однако суд принял решение оставить режиссёра под арестом, в результате чего одна из бабушек умерла. 

Деятели культуры требуют изменения меры пресечения, чтобы позволить Беркович хотя бы похоронить бабушку. 

Отмечается, что под документом подписались 23 человека, среди которых художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актрисы Ксения Раппопорт и Юлия Пересильд, писательницы Людмила Улицкая и Гузель Яхина, телеведущий Иван Ургант и другие.

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#режиссёр
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#изменения
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В Подмосковье сочли недопустимым использование плаката «Родина-мать зовёт» для рекламы
20 ноября 2023, 18:49

Фото: МинЖКХ МО

Использовать модифицированный образ с плаката «Родина-мать зовёт» для социальной рекламы недопустимо. Такую оценку дали в Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, сообщили в пресс-службе организации.
Ранее в СМИ появилась информация о появлении на стене дома N46 по ул. Ленинского комсомола в городе Видное мурала, призывающего помнить о газовой безопасности. Изображение возмутило жителей города схожестью с плакатом времён Великой Отечественной войны «Родина-мать зовёт». 
«Плакат Ираклия Тоидзе – символ нашей общей Победы, поэтом ассоциация считает, что его использование оскорбительно, прежде всего, для ветеранов и всех россиян, чтящих память о войне. Использование символа борьбы с фашистскими захватчиками даже в благородных целях считаем недопустимым», – отметили в пресс-службе. 
Ассоциация уже обратилась к главе городского округа с требованием устранить изображение. Оно будет удалено в ближайшее время. 
 
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#газ
#мкд
#дом
#подмосковье
#московская область
#видное
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Жителей городского округа Пушкинского приглашают присоединиться к акции «Щедрый Вторник»
Жителей Пушкинского приглашают присоединиться к акции «Щедрый Вторник»
20 ноября 2023, 18:44

Фото: IStock/AaronAmat

Жители городского округа Пушкинский приглашают присоединиться к ежегодной благотворительной акции «Щедрый Вторник». Подробнее о мероприятии рассказали в пресс-службе администрации.
#ЩедрыйВторник проходит в России с 2016 года. В этом году событие состоится 28 ноября. В этот день принято делать пожертвования в благотворительные фонды, организовывать собственные мероприятия и рассказывать о своих добрых делах.

Принять участие в инициативе могут любые неполитические организации и частные лица. Мероприятия в рамках акции и механизмы сбора средств определяются индивидуально. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств. Компаниям #ЩедрыйВторник позволяет привлечь дополнительное внимание к своей социальной деятельности, активизировать волонтёрство среди сотрудников. А некоммерческие организации используют этот день для привлечения средств, новых партнеров и добровольцев.

С 2016 года к инициативе присоединились почти 4,5 тысячи организаций со всей страны. В результате общих усилий участников в дни проведения акция размер пожертвований в благотворительные организации увеличивается в среднем в два раза.

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#мероприятия
#пушкинский округ
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VII Всероссийский правовой диктант пройдет в России со 2 по 12 декабря
20 ноября 2023, 18:43

Фото: iStock/slexp880

В России со 2 по 12 декабря проведут VII Всероссийский правовой (юридический) диктант. Об этом сообщили в «Ассоциации юристов России».
В диктанте смогут принять участие все граждане в возрасте от 14 лет. Участники могут написать его на официальном портале юрдиктант.рф. Сделать это можно будет в любой день после запуска работы платформы: со 2 по 12 декабря.

Участникам предстоит ответить на 40 вопросов за один час. Предусмотрено два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный». Также диктант можно написать не только на русском, но и на китайском, английском, арабском, испанском и португальском языках. Кроме того, в рамках диктанта предусмотрены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

По завершению теста каждый участник получит электронный сертификат о прохождении юрдиктанта, на котором будет указан результат. 13 декабря на официальном сайте будут опубликованы правильные ответы, а участники смогут проверить свои ответы.

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#сертификат
#регионы
#рф
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Хирург Байрамукова: Новая мисс Вселенная делала операцию на нос и коррекцию губ
20 ноября 2023, 18:40

Фото: istockphoto.com/JadeThaiCatwalk

Пластический хирург Мадина Байрамукова высказала предположение о том, что 23-летняя модель из Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо, одержавшая победу в конкурсе «Мисс Вселенная», скорее всего делала пластику носа и коррекцию губ.
При этом, она отметила, что победа девушки абсолютно заслуженна.

«Меня порадовали результаты конкурса «Мисс Вселенная», учитывая, что в последнее время в подобных мероприятиях всё чаще побеждают нестандартные участницы. Говоря о победе девушки из Никарагуа, не повернётся язык сказать, что победа была незаслуженной. Но как пластический хирург, могу предположить, что новая мисс Вселенная делала операцию на нос, а также коррекцию объёма губ», — пояснила в беседе с NEWS.ru Байрамукова.

Она также отметила спортивную фигуру победительницы, что, по её мнению, является несомненным плюсом и примером для многих женщин во всем мире.

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#девушка
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Стало известно, сколько автомобилей «Москвич» было выпущено за год работы завода
С ноября 2022 года «Москвич» выпустил 31 тысячу автомобилей
20 ноября 2023, 18:40

Фото: iStock/microolga

Российский автопроизводитель «Москвич» за год работы выпустил 31 тысячу автомобилей. Об этом во время выступления в Совете Федерации сообщила директор компании по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько.
Напомним, что производство автомобилей «Москвич» стартовало в ноябре прошлого года. За это время на заводе было произведена 31 тысяча автомобилей, из которых четыре тысячи электромобилей. 

Автозавод «Москвич» располагается на площадке, которую ранее занимал французский концерн Renault. В мае 2022 года производитель прекратил работу на территории России и передал свою площадку правительству Москвы. В настоящее время эту территорию пополам разделяют «Москвич» и «Камаз». 

На данный момент в линейке «Москвич» числятся две модели – кроссовер «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е».

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