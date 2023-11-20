Депутат Сухарев предложил продлить отпуск для имеющих детей мобилизованных

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Депутат Госдумы Иван Сухарев выступи с инициативой продлить до 35 дней годовой отпуск мобилизованных, имеющих на иждивении детей.
«Прошу поручить рассмотреть вопрос о возможности увеличения совокупного годового отпуска мобилизованного военнослужащего до 35 дней в случае, если на иждивении у него находятся трое детей любого возраста либо имеется хотя бы один ребёнок в возрасте до семи лет», — приводит RT текст обращения депутата на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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