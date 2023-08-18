Депутат Сухарев заявил о необходимости видеорегистраторов в учебных авто

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«Прошу поручить рассмотреть вопрос целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части установления обязательных требований по оборудованию системами АВН учебных автомобилей, на которых проводятся учебные занятия», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минтранса Виталия Савельева.
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