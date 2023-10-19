Депутат Тумусов назвал правильным введение мастер-классов по сбору грибов

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею ввести в России мастер-классы по безопасному сбору грибов.
«Просвещать людей по разным вопросам — это абсолютно правильно. По грибам инициатива возникла больше из-за вступившего в силу закона о том, что грибы, которые вошли в Красную книгу, нельзя собирать. <…> Очень много кривотолков ходит о том, что за грибы будут штрафовать, сажать, а речь идёт об очень редких, краснокнижных грибах», — прокомментировал в беседе с RT Тумусов.
Он добавил, что такие мастер-классы могут способствовать сбереганию биоразнообразия природы и сохранению редких растений, животных и грибов, что сейчас очень актуально.
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