Депутат Тумусов назвал правильной идею маркировки продуктов с пальмовым маслом

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«Это правильное предложение, направленное на обеспечение здорового питания наших граждан. Если нет маркировки, то люди не разбираются, что вредно, а что нет. Я поддерживаю такое предложение», — прокомментировал в беседе с RT Тумусов.
Нутрициолог, руководитель Центра здорового образа жизни Ирина Писарева предложила маркировать продукты, содержащие пальмовое масло, по аналогии с пачками сигарет, предупреждающие о доказанном наукой вреде подобной добавки.
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