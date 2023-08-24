Депутат Власов: Надо ужесточить наказание за ложные сообщения о минированиях во время СВО

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«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в п. 4 ст. 207 Уголовного кодекса РФ, добавив в него формулировку «либо совершённые (заведомо ложные сообщения об акте терроризма) в период проведения Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной или контртеррористической операции», — приводит RT текст обращения парламентария на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.
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