Депутат Власов предложил выделить дополнительные выходные родителям детей до года

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Депутат Госдумы Василий Власов предлагает давать два дополнительных выходных в месяц родителям детей до года.
RT пишет, что Власов направил обращение с таким предложением главе Минтруда Антону Котякову. Депутат подчеркивает, что по закону у работника есть право только на 5 дней отпуска без содержания в случае рождения ребенка. По словам Власова, на родителей младенцев ложится серьёзная нагрузка: им нужен дополнительный отдых.
По его мнению, выходные без сохранения зарплаты необходимо предоставлять каждый месяц до тех пор, пока ребёнку не исполнится год.
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«Прошу рассмотреть вопрос о наделении работающих родителей (опекунов) правом на дополнительные два выходных дня», —пишет Василий Власов.
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Мария Фирсова