Депутат Власов призвал увеличить время обеда школьников

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Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой увеличить время перемены, предусмотренной для организации обеда школьников, до 30 минут.
Он пояснил, что сейчас время, отведённое для обеда школьников, составляет 20 минут. При этом, за эту перемену дети должны успевать не только есть, но и собирать вещи, готовиться к следующему уроку, общаться, отдыхать, и т.д. Власов отметил, что из-за нехватки времени ребёнок торопиться, что негативно сказывается как на его здоровье, так и на других аспектах его жизни.
Парламентарий напомнил, что согласно ТК РФ даже перерыв на обед взрослого человека составляет минимум 30 минут.
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Парламентарий напомнил, что согласно ТК РФ даже перерыв на обед взрослого человека составляет минимум 30 минут.
«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части установления минимально допустимого перерыва на обед школьников не менее 30 минут», — приводит RT текст обращения Власова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.Читайте также:
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