Депутат Вторыгина назвала здравой идею о выдаче родителям школьников сертификатов на 20 тыс. рублей

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«Предложение здравое и своевременное. По опыту работы в Архангельской области могу сказать, что многие родители действительно нуждаются в поддержке со стороны государства, особенно в преддверии школьного сезона», — отметила в беседе с RT Вторыгина.
До этого уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой ежегодно выдавать сертификат в размере 20 тыс. рублей родителям школьников, учащихся в государственных школах.
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