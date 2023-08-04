Депутат Вторыгина поддержала идею повысить выплаты за рождение пятерняшек

Фото: istockphoto.com/CatEyePerspective
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина объяснила, что идея повысить в России единовременную федеральную выплату за рождение двойни, тройни, четверняшек и пятерняшек актуальна, особенно для небогатых регионов страны.
Она подчеркнула, что воспитание сразу нескольких новорождённых детей является не только огромным счастьем, но и колоссальной нагрузкой для семьи. В таких условиях помощь со стороны государства особенно ценна и важна.
Кроме того, по её мнению, демографический вопрос по-прежнему остро стоит в нашей стране.
Читайте также:
Волынец предложила повысить выплаты за рождение пятерняшек до 1 млн рублей
В России введена ежемесячная выплата в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда
В Подмосковье с начала года землю получили более 1,5 тыс. многодетных семей
«Это особенно актуально для небогатых регионов России, где расходы на ЖКУ составляют значительную часть семейного бюджета, а уровень заработной платы не дотягивает до среднего по стране», — прокомментировала в беседе с RT Вторыгина.
Читайте также:
Волынец предложила повысить выплаты за рождение пятерняшек до 1 млн рублей
В России введена ежемесячная выплата в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда
В Подмосковье с начала года землю получили более 1,5 тыс. многодетных семей
Мелисса Тимофеева