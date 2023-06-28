Депутат ЗакСа Бельский оценил прошедший парламентский год

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Депутат ЗакСа Бельский: «Был принят целый ряд нормативных актов»
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал о плодотворном годе парламентской работы и о ряде принятых нормативных актов, направленных на помощь участникам спецоперации на Украине, их семей и т.д.
Вместе с тем задачей городского парламента, по его словам, было сохранение темпов экономической, инфраструктурной и социальной трансформации города.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить скидку на услуги ЖКХ для ветеранов боевых действий, которые участвовали в двух и более вооружённых конфликтах, с 50%, которые в настоящее время уже есть в действующем законодательстве, до 75%.
«Был принят целый ряд нормативных актов, позволивших оперативно ввести выплаты для мобилизованных и добровольцев, пакет социальных льгот для их семей, а также выделить из бюджета средства на приобретение допоборудования и снаряжения для наших бойцов. Вместе с губернатором, правительством города стараемся решать все возникающие задачи», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Бельский.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить скидку на услуги ЖКХ для ветеранов боевых действий, которые участвовали в двух и более вооружённых конфликтах, с 50%, которые в настоящее время уже есть в действующем законодательстве, до 75%.
Мелисса Тимофеева