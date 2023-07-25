Депутат Жигарев предложил поднять штраф за переход путей в неположенном месте ещё на 500 рублей

Фото: Минтранс МО
«Мособлдума выходила с предложением увеличить штраф со 100 рублей до 2 тыс рублей. Но коллеги из Госдумы решили, что это излишнее увеличение. Думаю, они просто недостаточно погружены в проблему и не очень хорошо знают, какова ситуация в Подмосковье», – отметил депутат.Как пояснил Жигарев, цель принятия закона – снижение количества несчастных случаев на железной дороге.
«Если говорить о смертности на железнодорожных путях, то в Подмосковье за 2022 год погибли 250 человек. А если брать статистику за пять лет, то за это время зафиксировали 2,4 инцидента, 1652 из них – со смертельным исходом. Железная дорога – эта такой транспорт, где остановиться, как на автомобиле, нельзя. Поэтому и такая высокая смертность», – пояснил собеседник «Радио 1».Как отметил Жигарев, для фиксирования нарушителей в регионе устанавливают видеокамеры с функцией распознавания лиц. Предотвратить же травмирование и смертность на железных дорогах пытаются разными методами, хотя это не всегда легко.
«Ставим ограждения-змейки, перекрываем так называемые «народные тропы». Это приносит некий эффект. Но мы столкнулись с тем, что эти ограждения выламывали, срезали, выпиливали. Люди даже не боятся того, что это вандализм. В многих местах пришлось устанавливать бетонные заборы», – сказал подмосковный депутат.Ранее «Радио 1» сообщало, что Госдума по предложению Мособлдумы увеличила штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Ранее они составляли 100 рублей, теперь для Москвы и Московской области, а также для Санкт-Петербурга и Ленинградской области его размер достигнет 1,5 тыс рублей, для остальных регионов – 500 рублей.
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