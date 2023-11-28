Депутат Журавлёв поддержал усложняющий жизнь нелегальным мигрантам закон

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Депутат Госдумы Алексей Журавлев положительно оценил законопроект МВД, усложняющий жизнь нелегальным мигрантам и предусматривающий введение для них режима контролируемого пребывания.
Он отметил, что в принципе поддерживает меры, препятствующие бессмысленным потокам нелегальных мигрантов в Россию.
Он добавил, что определённую позитивную роль в системе отсеивания криминальных элементов и неквалифицированных мигрантов может сыграть многоступенчатая система поощрения, при которой приезжий постепенно получает права на определённые работы, банковские переводы и т. д.
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«Сейчас есть отрасли, в которых принципиально запрещено работать приезжим, к ним относится розничная фармацевтика. В этом году Россия выдворила примерно 15 тыс. нелегалов, но они вряд ли водили такси. Это, скорее всего, неквалифицированные разнорабочие, которые не были официально оформлены и, почти наверняка, были частью договора полукриминальных диаспор с российскими компаниями или властями. И таких насчитывается до половины от всей массы иностранцев, а высылке подвергают лишь тех, кто попался», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёв.
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Мелисса Тимофеева