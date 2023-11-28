Радио1
Главная / Новости / Общество/ Депутат Журавлёв поддержал усложняющий жизнь нелегальным мигрантам закон

Депутат Журавлёв поддержал усложняющий жизнь нелегальным мигрантам закон

28 ноября 2023, 19:36
Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Алексей Журавлев положительно оценил законопроект МВД, усложняющий жизнь нелегальным мигрантам и предусматривающий введение для них режима контролируемого пребывания.
Он отметил, что в принципе поддерживает меры, препятствующие бессмысленным потокам нелегальных мигрантов в Россию.

«Сейчас есть отрасли, в которых принципиально запрещено работать приезжим, к ним относится розничная фармацевтика. В этом году Россия выдворила примерно 15 тыс. нелегалов, но они вряд ли водили такси. Это, скорее всего, неквалифицированные разнорабочие, которые не были официально оформлены и, почти наверняка, были частью договора полукриминальных диаспор с российскими компаниями или властями. И таких насчитывается до половины от всей массы иностранцев, а высылке подвергают лишь тех, кто попался», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёв.


Он добавил, что определённую позитивную роль в системе отсеивания криминальных элементов и неквалифицированных мигрантов может сыграть многоступенчатая система поощрения, при которой приезжий постепенно получает права на определённые работы, банковские переводы и т. д.

Читайте также:

Нелегальным мигрантам в РФ могут запретить получать права и водить автомобиль

В Санкт-Петербурге домработница-мигрантка ограбила и усыпила пенсионерку

Учёные РАН сравнили ценности москвичей и мигрантов
#россия
#права
#меры
#мигранты
Читайте нас в
На сайте выставки «Россия» открыто голосование за стенд Московской области
28 ноября 2023, 19:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жители Подмосковья могут проголосовать за стенд региона, развёрнутый на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Голосование за лучший стенд проходит на сайте выставки, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Чтобы поддержать регион, нужно зарегистрироваться на портале, выбрать на карте Московскую область, отметить галочками номинации и подтвердить свой выбор кнопкой «Проголосовать». При этом можно выбрать несколько номинаций. 
 
Стенд Московской области развёрнут в павильоне №75. Он полностью мультимедийный. Аудиогид был записан голосом актёра и режиссёра  Сергея Безрукова.
 
Одна из главных локаций стенда – интерактивная игра, построенная на принципах работы Центра управления регионом и платформы обратной связи с жителями «Добродел». Для правительства Московской области это ключевые источники информации о проблемах жителей и главный инструмент для их решения. Игра представляет собой симулятор города, где случаются самые разные ситуации. С помощью интерактивного пульта можно принимать те или иные решения.
 
Следующая локация – три двери, ведущие к видеокапсулам. С их помощью можно совершить в 3D-формате виртуальную экскурсию по крупнейшим предприятиям, пройтись по залам музея «Новый Иерусалим» или увидеть зубров в Приокско-Террасном заповеднике.
 
Также на стенде есть интерактивная карта региона. Посетители могут узнать много нового о президентских проектах, которые реализуют в Подмосковье.
 
Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продлится до апреля 2024 года. На выставке представлены все 89 регионов страны.
 
Читайте также:

Подмосковные производители представили уникальные балыки на выставке-форуме «Россия»

Мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем выставки-форума «Россия»

Чемпионка мира по самбо Карина Черевань посетила стенд Подмосковья на ВДНХ
#московская область
#подмосковье
#выставка
#форум
#россия
#вднх
#голосование
Читайте нас в
Работники Мособлпожспаса извлекли из разбитой машины шестерых пострадавших в ДТП
28 ноября 2023, 19:15

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли пострадавшим в ДТП, которое произошло на автодороге в городском округе Шаховская. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили о боковом столкновении легковых автомобилей Peugeot и LADA Largus. В одной из них находились супруги с шестилетним ребёнком и годовалым малышом.
 
Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы избежать возгорания, а также убедились, что двери повреждённых автомобилей свободно открываются. Затем спасатели помогли медикам доставить пострадавших в машины скорой помощи. 
 
С подозрением на травмы шестерых участников аварии доставили в Красногорскую и Волоколамскую больницы. 

Читайте также:

Подмосковные спасатели освободили малыша из закрытой машины

На Иваньковском водохранилище в Дубне спасли травмированного рыбака

Подмосковные огнеборцы спасли восьмерых жильцов горевшей в Егорьевске многоэтажки
 
#мособлпожспас
#спасатели
#дтп
#авария
#шаховская
#автомобили
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Путин заявил, что в России еще многое нужно сделать для многодетных семей
Путин: в РФ многое нужно сделать для улучшения условий жизни многодетных семей
28 ноября 2023, 18:41

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что властям предстоит еще многое сделать для того, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей и семей с детьми в целом. Об этом он говорил во время пленарного заседания Всемирного русского народного собора, который приурочен к 30-летию образования организации.
«Нам ещё очень многое нужно сделать для того, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей, да и вообще семей с детьми. Но, как вы наверняка видите, государство постоянно уделяет этому внимание, не случайно следующий год мы объявляем Годом семьи», - сказал Путин.

По словам главы государства, необходимо обеспечить для семей с детьми доступность строительства домов.

Путин также заявил, что многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России. Российский лидер отметил, что разбираться с демографическими трудностями нельзя только с помощью пособий и выплат. Он отметил, что в основе семьи должны лежать любовь, доверие и прочная нравственная опора.

Читайте также:

Путин рассказал, за что сражается Россия

Путин заявил, что Россия стала сильнее

Путин высказался о делении России
#россия
#любовь
#семьи
#лидер
#государство
#путин
Читайте нас в
В Госдуме оценили идею о начале декрета с постановки на учёт в консультации
28 ноября 2023, 18:14

Фото: iStock/Kostikova

В Госдуме оценили идею о выходе в декретный отпуск с момента постановки на учёт в женской консультации.
Патриарх Кирилл ранее выступил в Госдуме с предложением ввести декретный отпуск не с 30 недели беременности, как это принято сейчас, а с того момента, как женщина узнала о будущем ребёнке и встала на учёт в женской консультации. 

Вице-спикер Думы Пётр Толстой в ходе Всемирного русского народного Собора поддержал предложенную инициативу, подчеркнув её эффективность. 

По словам политика, введение такой меры позволит увеличить рождаемость в России. \

Также Толстой предложил начать выплачивать пособия будущим матерям в тот период, когда женщина может выбирать между родами и абортом. 

Читайте также:

Путин призвал к многодетности

«Любовь и доверие»: Путин рассказал, как преодолеть демографические вызовы в РФ

Демограф Ракша заявил о бесполезности запрета абортов
#материнство
#госдума
#патриарх кирилл
#рождаемость
#демография
Читайте нас в
Пилот Сытник заявил об опасности снега для полётов
28 ноября 2023, 18:09

Фото: istockphoto.com/Pavel Muravev

Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что снегопад представляет серьёзную угрозу для полётов зимой.
«Когда снег падает на самолёт, он покрывает управляющую поверхность, которую надо обработать противообледенительной жидкостью. Большую сложность представляет подготовка, а не управление самолётом в плохую погоду. Специальной техники, занимающейся обработкой, в аэропортах не так много. Поэтому рейсы часто задерживают из-за непогоды. При сильном обледенении кабина самолёта полностью покрывается льдом, из-за чего пропадает видимость. Также обледеневают части самолета, и тогда он может сорваться», — пояснил в беседе с NEWS.ru Сытник.

Кроме того, снег плохо влияет и на взлётную полосу, поскольку он делает её более скользкой. Поэтому взлётную полосу во время непогоды также надо обрабатывать.

Читайте также:

Аэропорт в Нью-Йорке приостановил отправку самолетов после взрыва на мосту

Самолёт застрял на посадочной полосе при приземлении в Уфе

В аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на прилет и вылет бортов
#аэропорт
#подготовка
#снег
#рейсы
#самолёты
Читайте нас в
В Подмосковье за месяц заработало около ста электрозарядных станций
28 ноября 2023, 18:00

Фото: Минэнерго МО

В Московской области в ноябре ввели в эксплуатацию 99 новых электрозарядных станций. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
Мощность каждой станции –150 кВт, что позволяет зарядить электромобиль за 20-30 минут до 80%. Сегодня на территории Подмосковья действуют 507 электрозарядных станций как медленной, так и быстрой мощности.
«Спрос на электромобили в Московской области растёт. Если в конце 2021 года в регионе был зарегистрирован 521 электромобиль, то в конце 2022-го эта цифра выросла в два раза – до 1183», – поделился статистикой министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Программу развития электрозарядной инфраструктуры в регионе реализуют с 2016 года. Цель – создание комфортной городской среды и повышение уровня локальной экологии за счёт внебюджетных источников.
 
Читайте также:

Последствия сбоя работы котельной «Восточная» в Электростали устранят в ближайшее время

В Подмосковье подготовили к зиме 160 тыс км электросетей и 43 тыс трансформаторных подстанций

Жителям Электростали сделают перерасчёт коммунальных услуг из-за ремонта котельной
#александр самарин
#минэнерго мо
#электромобили
#электроэнергия
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам: как оформить, стоимость путевки
Шри-Ланка начала выдачу бесплатных виз россиянам
28 ноября 2023, 17:53

Фото: istock/Serjio74

Власти Шри-Ланки приняли решение о бесплатной выдаче виз гражданам России. Редакция «Радио 1» расскажет, как воспользоваться привилегией, сколько придется заплатить за прямой рейс на острова, и какие места стоит посетить.

Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы туристам из России


Шри-Ланка начала выдачу бесплатных виз для граждан семи стран мира. Кроме граждан России, аналогичной привилегией будут пользоваться туристы из Китая, Малайзии, Японии, Индии, Индонезии и Таиланда. Об этом сообщается на сайте департамента правительственной информации Шри-Ланки.

Турецкие отели снизят цены примерно на 30% на лето 2024 года
Турецкие отели снизят цены примерно на 30% на лето 2024 года

Безвизовый режим будет действовать до 31.03.2024 года, следует из заявления.

Почему россиянам начали выдавать визы на Шри-Ланку бесплатно?


Выдача бесплатных виз запущена в качестве «пилотной программы». Власти Шри-Ланки намерены восстановить туристическую отрасль и возобновить прежний поток отдыхающих. Соответствующее решение уже вступило в законную силу. По словам министра туризма и земель Харина Фернандо, власти государства намерены достичь цели в 5 млн туристов, прибывающих на курорт ежегодно.

Как получить визу на Шри-Ланку бесплатно?


Виза на пребывание в стране будет выдаваться на 30 дней. Для того, чтобы получит ее бесплатно, нужно подать соответствующую заявку на сайте или обратиться в туристическое агентство. Если направить запрос через портал, ответ придет в течение 24 часов.
Примечательно, что в рамках тридцатидневной визы, разрешен двухкратный въезд в страну. Бесплатную визу продлить нельзя.

Прежде виза для россиян стоила около 50 долларов.

Как добраться на Шри-Ланку?


С девятого октября текущего года Россия возобновила прямое авиасообщение с Шри-Ланкой. Средняя стоимость билета без пересадок на одного человека составит 50 000 рублей. Прямые перелеты осуществляют компании: Аэрофлот, AZUR air и Red Wings. Также можно добраться на курорт стыковочными рейсами через Турцию, Катар, Оман, ОАЭ, Бахрейн.


Достопримечательности Шри-Ланки

 
Шри-Ланка считается страной буддизма, поэтому на островах можно увидеть множество храмов. Храм Гангарамая является главной достопримечательностью Коломбо. Также одной из известных буддийских святынь является храм Дамбуллы. Он высечен в скале, а стены и потолок храма украшены фресками, которым более 2000 лет.

Туристам обязательно стоит посетить водопад Равана. Его высота достигает 25 метров. Огромный водный каскад окружают величественные горы, на фоне которых можно сделать незабываемые фотографии. Обязательным к посещению местом является скала Сигирия, которая возвышается на 370 метров над уровнем моря. С 1982 года скальное плато состоит под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.

Минимальная цена отдыха на Шри-Ланке


Тур с перелетом, проживанием и трансфером обойдется двоим отдыхающим в 90-100 тысяч рублей. Об этом сообщил эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с изданием «Лента.ру». Собеседник агентства уточнил, что речь идет о десятидневном пребывании в скромном отеле острова. Питание в эту сумму не входит.

Перечислены регионы-лидеры зимнего туризма в России
Перечислены регионы-лидеры зимнего туризма в России

Эксперт также рассказал, что лучшими месяцами для отдыха на курорте станут  октябрь, ноябрь и декабрь.

Таиланд утвердил безвизовый въезд для россиян


Прежде Таиланд ввел в действие временный порядок въезда в страну для россиян. Туристам разрешено пребывать в стране 90 дней. Такое нововведение начало действовать с 1 ноября 2023 года. Власти Таиланда заявили, что упрощенный порядок пересечения границы российскими туристами, поможет развитию экономики страны и окажет положительное влияние на двусторонние отношения с Россией.

Безвизовый режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Читайте также:

Власти Шри-Ланки начали выдачу гражданам России бесплатных виз

Популярные зарубежные направления для россиян на новогодние праздники

В АТОР раскрыли, во сколько россиянам обойдётся отдых в новогодние праздники
#россия
#отдых
#цена
#туристы
#курорт
#визы
#таиланд
#авиасообщение
#аэрофлот
Читайте нас в
Москвичек задержали на Красной площади во время модной фотосессии с красной икрой
Девушек задержали на Красной площади за фотосессию с баранками и икрой
28 ноября 2023, 17:46

Фото: istockphoto/yulenochekk

Две москвички решили устроить на Красной площади фотосессию в стиле славянских традиций, так называемого Slavic Girl. Однако их задержали правоохранители за проведение незаконной акции.
Девушки только начали было фотографироваться в шубах, с баранками и имитацией красной икры (60 рублей за банку), как к ним подошли полицейские и вежливо, но настойчиво попросили проследовать с ними в отдел, передает телеграм-канал «Осторожно, Москва». На недоуменные вопросы москвичек о причинах задержания правоохранитель объяснил, что фотографироваться на Красной площади, конечно, можно, однако использование атрибутики типа икры, пусть даже имитированной, напоминает проведение какой-то акции, что в этом месте запрещено.

Одна из девушек рассказала позже, что их в итоге отпустили через 2,5 часа, хотя ни в какой акции они не участвовали, а просто хотели сфотографироваться с реквизитом в национальном стиле. По ее словам, нигде нет информации, что нельзя фотографироваться у стен Кремля с икрой и баранками. В итоге их заставили написать объяснительные и отпустили без каких-либо санкций.

Читайте также:

Красную площадь и Васильевский спуск перекрыли

В Москве задержали отца ребёнка с СМА, вышедшего с пикетом на Красную площадь

В Дагестане начали проверку из-за фотосессии двух туристок
#москва
#полицейские
#акции
#красная площадь
#фотография
#красная икра
Читайте нас в
Свыше 130 подмосковных соцработников приняли участие в профессиональном конкурсе
28 ноября 2023, 17:43

Фото: Минсоцразвития МО

Более 130 специалистов социальных центров приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии», который организовало Минсоцразвития Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
 «В этом году в конкурсе приняли участие свыше 130 специалистов социальных центров. Лучших работников социальной сферы определили по трём номинациям. Один из самых важных проектов стал наш уникальный реабилитационный центр «Ясенки» для участников СВО. В нём прошли реабилитацию уже почти сто бойцов», – рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева
Каждый участник представил собственные проекты, которые удалось внедрить в повседневную работу и получить положительный результат.
 
По итогам конкурса определили девять победителей. Размер денежных призов составил от 100 до 350 тыс рублей. Как отметили в ведомстве, такой конкурс позволяет выявить лучшие практики работы для дальнейшей реализации в других социальных учреждениях.
 
Читайте также:

36 тыс жителей Подмосковья с начала года получили экстренную социальную помощь

В Московской области теперь проще стать опекуном или усыновителем

В Подмосковье в 2024 году выпустят около 400 тыс социальных карт
#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
#конкурс
#реабилитация
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Достижения.рф