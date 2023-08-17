Депутат Журавлёв призвал повысить призывной возраст для мигрантов до 50 лет

Фото: istockphoto.com/Anze Furlan / psgtproductions
«Готовлю законопроект, который на осенней сессии внесу на рассмотрение парламента. Службу в армии предлагаю сделать обязательной для всех, кто получает российское гражданство. Чтобы не уклонялись — призывной возраст для них назначить в 50 лет. А то все приезжие взрослыми оформляют документы, и выходит, что срок уже вышел», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёв.
Журавлёв также назвал мифом информацию о том, что в России наблюдается дефицит рабочих кадров.
Читайте также:
В Магнитогорске арестовали таксиста-мигранта за изнасилование 16-летней девушки
Депутат Госдумы Фёдоров обвинил Центробанк в желании мигрантов уехать из России
Из-за курса рубля треть трудовых мигрантов может покинуть Россию