Депутат Журавлёв: «Я голосовал против каждого из членов Совета директоров ЦБ»

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov
Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил о необходимости отставки руководства Центробанка из-за нынешней антироссийской политики и деятельности регулятора.
Поводом послужил новый дизайн обновленной купюры номиналом в 1 000 рублей с музеем истории Татарстана в Казанском кремле, который находится в бывшей церкви, куполе которой отсутствует крест.
Депутат высказал мнение о том, что отсутствие креста на изображении вовсе не недоработка художников, а целенаправленная дискредитация православных ценностей, которой занимается сейчас ЦБ.
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Депутат высказал мнение о том, что отсутствие креста на изображении вовсе не недоработка художников, а целенаправленная дискредитация православных ценностей, которой занимается сейчас ЦБ.
«В ЦБ планомерно и последовательно занимаются уничтожением российской экономики и производства, взвинчивая кредитные проценты, чтобы отечественный бизнес не мог ими воспользоваться. В Госдуме я голосовал против каждого из членов Совета директоров Центробанка, потому что считаю, что нынешний состав не соответствует чаяниям нашего государства и населения», – поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёв.
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Мелисса Тимофеева