Депутат Журова: Надо получить комментарии от Исинбаевой о её высказываниях

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова призвала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжке с шестом Елену Исинбаеву самостоятельно прокомментировать свои высказывания о наградах, званиях и возвращении в МОК.
«Я всё-таки продолжаю настаивать на том, что мне хотелось бы услышать объяснения от Елены. Вокруг этой темы много манипуляций, хочется услышать её разъяснения. Странно, что она никак не комментирует эту тему. Надо у неё спрашивать, а не у нас, так называемых «комментаторов». А иностранные СМИ могут написать что угодно. Поэтому я и жду хоть какой-то комментарий от неё», — прокомаментировала в беседе с «Газета.ру» Журова.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе Российская заявила, что спортсменка Елена Исинбаева должна перестать публично оправдываться за свой отъезд из России.
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