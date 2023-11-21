Депутата Госдумы начала беспокоить цена на презервативы

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев уверен, что цена на презервативы в России чересчур высока, и имеет место картельный сговор. С просьбой проверить эту ситуацию он обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, как сообщает «Российская газета».
Парламентарий отметил, что стандартная упаковка «резиновых изделий номер два» в российских аптеках сейчас стоит больше 300 рублей. К тому же российской продукции подобного рода на прилавках этих учреждений нет — в основном там представлены презервативы производства стран Евросоюза.
Султан Хамзаев напомнил, что средства барьерной контрацепции, подобные презервативам, помогают снизить распространение ВИЧ-инфекции и других заболеваний, и предложил главе ФАС разработать механизмы снижения цен на «такую деликатную, но социально важную продукцию».
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«На 95% рынок средств контрацепции (презервативов) в России принадлежит иностранным компаниям, а доля Reckitt Benckiser — более 60%. В 2019 году доля рынка более 87% оставалась за Durex и Contex. Не более 4% была доля Vizit, Viva и Sico, у остальных – менее процента», — написал депутат в своём письме.
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