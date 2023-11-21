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Депутата Госдумы начала беспокоить цена на презервативы

РГ: Депутат Хамзаев попросил ФАС проверить цены на презервативы в России
21 ноября 2023, 03:36
Фото: iStock/TethysImagingLLC

Фото: iStock/TethysImagingLLC

Депутат Госдумы Султан Хамзаев уверен, что цена на презервативы в России чересчур высока, и имеет место картельный сговор. С просьбой проверить эту ситуацию он обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, как сообщает «Российская газета».
Парламентарий отметил, что стандартная упаковка «резиновых изделий номер два» в российских аптеках сейчас стоит больше 300 рублей. К тому же российской продукции подобного рода на прилавках этих учреждений нет — в основном там представлены презервативы производства стран Евросоюза.

«На 95% рынок средств контрацепции (презервативов) в России принадлежит иностранным компаниям, а доля Reckitt Benckiser — более 60%. В 2019 году доля рынка более 87% оставалась за Durex и Contex. Не более 4% была доля Vizit, Viva и Sico, у остальных – менее процента», — написал депутат в своём письме.


Султан Хамзаев напомнил, что средства барьерной контрацепции, подобные презервативам, помогают снизить распространение ВИЧ-инфекции и других заболеваний, и предложил главе ФАС разработать механизмы снижения цен на «такую деликатную, но социально важную продукцию».

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#рынок
#фас
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#цены
#здоровье
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Зарубежные издательства решили вернуться в Россию
21 ноября 2023, 10:56

Фото: istockphoto/Canetti

Крупнейшее книжное издательство Penguin Random House снова начнёт работать в РФ.
Немецкое и испанское подразделения Penguin Random House возобновляет работу в России. Об этом, ссылаясь на гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина, пишет «Коммерсантъ».

Одно из крупнейших в мире издательств решило вернуться в страну после Франкфуртской книжной выставки, которая проходила 18-22 октября. В портфель компании входят Лю Цысинь, Николас Спаркс, Джон Гришэм, Стивен Кинг, Люсинда Райли и многие другие авторы.

Это возвращение «дало надежду российским издательствам», желающим снова покупать права напрямую у партнеров-иностранцев.

Указанные подразделения имеют право  распоряжаться только правами локальных авторов.

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#книги
#россия
#санкции
#мир
#общество
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В ФНС раскрыли причину налоговых претензий к блогерам
Глава ФНС Егоров: претензии ФНС к блогерам связаны с «проблемой быстрого роста»
21 ноября 2023, 10:05

Фото: iStock/blinow61

Претензии налоговой к блогерам связаны с тем, что они «быстро выросли», но не перешли к «классической модели создания бизнеса». Об этом в беседе с РБК рассказал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Он объяснил, что проблемы с неуплатой налогов блогерами-миллионниками, как правило, связаны с тем, что они в короткие сроки обрели популярность и наладили монетизацию, но не перешли на классическую модель создания бизнеса с походами в соответствующие инстанции, в частности, в отдел кадров, бухгалтерию и юридические конторы.

 Также Егоров отметил, что налоговые проверки в отношении блогеров не имеют политических причин.

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#фнс
#блогер
#налоги
#мошенничество
#проверки
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«Ведомости»: в России составляют списки общавшихся с иностранцами учёных
21 ноября 2023, 09:27

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Минобрнауки требует от институтов РАН составить поименные списки тех, кто участвовал в международных мероприятиях, для «формирования плана участия» в таких мероприятиях.
Аналогичную отчетность требовали в 2019 году, но этот порядок отменили. 

Институты Российской академии наук по требованию Минобрнауки собирают поименный список участников всех международных научных мероприятий за нынешний год как с российской, так и с иностранной стороны, пишут «Ведомости».

Сотрудников институтов РАН обязали представить «детализированные сведения» об участниках международных мероприятий.

Необходимо указать официальное название мероприятия, контингент участников, перечень стран, из которых прибыли участники, и их число. Также потребовали пофамильный список сотрудников института, участвующих в мероприятии, и иностранцев. 

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#россия
#новости
#ученые
#наука
#иностранцы
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Глава Истры Витушева подвела итоги работы партии на конференции
21 ноября 2023, 09:11

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

Глава Истры Татьяна Витушева подвела итоги работы за II-III кварталы 2023 года на VIII конференции Истринского местного отделения Партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
В городском округе Истра реализуется 18 проектов партии ЕР, например «Безопасные дороги», «Детский спорт», «Городская среда» и «Здоровое будущее».

Также за II-III кварталы 2023 года было проведено 67 приёмов граждан, а в общественную приемную Партии поступило 211 обращений граждан,194 из которых на сегодняшний момент уже были решены.

«Все это говорит о том, что уровень доверия к Партии среди жителей округа крайне высок. Это подтверждают и результаты выборов в Совет депутатов городского округа, которые состоялись в сентябре, и на которых депутаты-единороссы заняли 80% мандатов», - отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Стоит отметить, что по словам главы приоритетной задачей местного отделения сейчас оказание помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также поддержка их семей.

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#истра
#депутаты
#татьяна витушева
#городская среда
#будущее
#совет депутатов
#операции
#поддержка
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Температура в Подмосковье опустится до -15 градусов
Синоптик Шувалов спрогнозировал резкое похолодание в Москве и Подмосковье
21 ноября 2023, 09:01

Фото: IStock/vkph

Сильные морозы нагрянут в Москву и Московскую область уже на этой неделе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По прогнозам синоптика, до четверга в столичном регионе будет идти слабый снег, а температура воздуха будет не опустится ниже -10 градусов. Однако уже 23 ноября погода резко сменит вектор
«Наиболее сильные морозы будут в ночь на четверг — до -10… -12 в Москве и до -13… -15 по области, днём ждём снегопад. Ожидается, что до субботы выпадет пять-семь сантиметров снега. Но там можно рассчитывать уже на небольшое повышение температуры до -1…-3 градусов в пятницу, а потом опять новая волна холода», — сказал Шувалов.
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#погода
#снег
#температура
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#морозы
#москва
#подмосковье
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Дальнобойщик, токарь, автоэлектрик: Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий России
Авито Работа назвал пять самых высокооплачиваемых вакансий ноября
21 ноября 2023, 09:00

Фото: IStock/Pogonici

В ноябре 2023 года число вакансий на рынке труда увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Согласно данным Авито Работы (есть в распоряжении «Радио 1», уровень средних предлагаемых зарплат россиян в этом месяце составил 63 204 рубля, что на 28% больше, чем в 2022 году. Аналитики изучили данные о наиболее высоких средних заработных платах и составили топ-5 вакансий с самыми большими предложениями по оплате труда в России.
Дальнобойщик
Самая высокооплачиваемая вакансия на рынке труда в ноябре – дальнобойщик. Спрос на специалистов в этой области вырос на 50% относительно прошлого года, а средние зарплаты увеличились на 25%. В среднем по стране водителям дальнего следования предлагают 133 398 рублей. 

Самую высокую оплату предлагают в Тамбове. Ответственному и опытному дальнобойщику работодатель готов платить от 150 до 300 тысяч рублей при графике 20/10. Компания предоставляет сотруднику машину из нового автопарка и выплату суточного содержания транспорта. В обязанности работника входит бережная перевозка и контроль размещения грузов. 
https://radio1.news/news/obschestvo/avito-rabota-uchitelya-inostrannih-yazikov-v-rossii-mogut-zarabativat-do-120-tisyach-v-mesyats/
Токарь
Второе место рейтинга высокооплачиваемых специалистов ноября 2023 года занимает токарь. Вакансий для специалистов на рынке труда стало больше на 33%. Средняя предлагаемая зарплата профессионала составляет 110 069 рублей, что на 29% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Фото: IStock/Sergey Pakulin
На вахте в Алтайском крае токарю готовы предложить до 366 300 рублей при графике 6/1. Рассматривают сотрудников без опыта с готовностью обучиться на месте. В условия труда включены бесплатное проживание, питание, проезд и спецодежда. Специалист должен будет упаковывать, собирать колеса и бамперы, штамповать детали, работать на конвейере по сборке автомобиля, устанавливать детали, доставлять детали до места установки, контролировать качество продукции, выполнять план и соблюдать стандарты производства.
Авито Работа: учителя иностранных языков в России могут зарабатывать до 120 тысяч в месяц
Авито Работа: учителя иностранных языков в России могут зарабатывать до 120 тысяч в месяц
Фрезеровщик
Спрос работодателей на фрезеровщиков в ноябре 2023 года вырос на 80% раза, а средние зарплатные предложения — на 38%. Теперь работодатели готовы платить специалистам в среднем 105 298 рублей.

В Магнитогорске крупный машиностроительный завод готов предложить опытному фрезеровщику тепловозов и дизельных генераторов от 345 тысяч рублей за вахтовую смену 60/30 или от 172 тысяч рублей в месяц. Компания обещает оплатить проезд до места вахты до 6 тысяч рублей, предоставить проживание в общежитии, питание и спецодежду. От специалиста ждут наличие четвёртого профессионального разряда, опыт работы от одного года и умение работать на станках нескольких видов.
Фото: IStock/Uri Yerochov
Бригадир
Четвёртую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых профессий заняла вакансия для бригадира. Спрос на специалистов в ноябре этого года вырос в 1,9 раза, а средние зарплаты – на 30% (101 956 рублей).

В Курске агропромышленная компания готова платить специалисту на вахте от 90 тысяч до 270 тысяч рублей в зависимости от количества смен. Принимают людей старше 45 лет, без опыта и студентов. Работодатель предлагает еженедельные выплаты, бесплатное проживание, проезд и питание, премии по результатам работы и карьерный рост. Бригадиру предстоит приём крупного скота, отслеживание работы механизмов и контроль исправности оборудования.

Автоэлектрик  
Спрос работодателей на автоэлектриков в ноябре 2023 года вырос в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. Средние предлагаемые зарплаты выросли на 27% год к году и достигли 100 707 рублей. В Тобольске требуется автоэлектрик с опытом от года. Компания по строительству автобусов готова платить специалисту от 126 тысяч до 252 тысяч рублей. Работодатель предлагает не только бесплатные проживание, питание, медосмотр и проезд, но и повышение квалификации в лицензированном учебном центре. Автоэлектрику предстоит прокладка и налаживание электрики в автобусах. 
Фото: IStock/Ana-O
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#зарплата
#спрос
#работодатель
#вакансии
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Учительница и школьник занялись сексом на парковке пиццерии
21 ноября 2023, 08:54

Фото: istockphoto/Motortion

В США арестована учительница физкультуры частной христианской школы из штата Южная Каролина. Она совратила 17-летнего школьника.
New York Post сообщает, что 27-летнюю Рейган Андерсон отправили под стражу после того, как с жалобой в полицию обратилась администрация учебного заведения, где она работала тренером футбольной команды. Женщине предъявили два обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего.

В октябре педагог занималась сексом со своим подопечным в частном доме в городе Холли-Хилл, а также на парковке пиццерии Pizza Hut в городе Санти.

Андерсон отправляла ему свои фото в обнаженном виде. Слухи об отношениях учительницы и подростка поползли по школе. 8 ноября администрация обратилась в правоохранительные органы.

«Тренер, которому мы верили, учительница, подруга злоупотребила этим доверием и нарушила присягу педагога. Она разрушила жизнь нашего сына», —сказала мать школьника на судебном заседании.
По её словам, ни один молодой спортсмен в городе не будет в безопасности, «пока она находится на свободе».

Андерсон была выпущена под залог в 2,5 тысячи долларов. Теперь она обязана носить электронный браслет до следующего заседания суда. Ей запрещено общаться с пострадавшим и его семьей.

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#школа
#сша
#секс
#отношения
#суд
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Стало известно об организации доставки беженцев на границу России и Финляндии
«Фонтанка» рассказала, как организована доставка беженцев на финскую границу
21 ноября 2023, 08:51

Фото: istock / Sner

За последние дни из РФ в Финляндию перебрались 400 беженцев, в основном из арабских стран. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на чаты, в которых арабоговорящие люди обсуждают способы пересечь финскую границу.

По информации издания, беженцев  везут до российско-финской границы на российских машинах, после чего дают им велосипеды.

«Сразу стоит отметить, в этих чатах общаются люди с какими-никакими финансовыми подушками. Совсем без денег никто даже не пытается (перейти границу - прим.ред.)», — пишет автор материала.
Отмечается, что на каждого человека требуется значительная сумма только на официальные расходы, такие как получение российской визы, билет до Москвы или Минска, и трансфер до Петербурга.

Попасть в РФ без документов незаконным образом невозможно. Несмотря на то, что у большинства беженцев срок действия российских виз истек, они предъявляют законные документы. 

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#билет
#документы
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#визы
#люди
#рф
#мигранты
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Священнослужительница хотела показать мастер-класс по БДСМ студентам
21 ноября 2023, 08:14

Фото: istockphoto/artfotoss

В США священнослужительница из Родесского колледжа при Пресвитерианской церкви планировала провести для студентов мастер-класс по БДСМ.
New York Post пишет, что капеллан колледжа Беатрис Вайль отправила приглашения на мастер-класс с участием доминатрикс. На занятии студентам хотели рассказать, что такое бондаж, доминирование, подчинение, а также садизм и мазохизм. Студенты могли узнать, как практиковать всё это безопасно и по обоюдному согласию.

Но руководство колледжа отменило мастер-класс. Капеллан объявила о мероприятии до того, как его как его одобрили.

Реакция студентов Родесского колледжа на приглашение была спокойной. Вайль уже проводила семинар о сексе, который «отлично прошёл».

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#секс
#отношения
#новости
#студенты
#общество
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