Депутаты Госдумы от «Единой России» Сокол и Кастюкевич решили сложить полномочия

Жители Подмосковья за 8,5 месяцев текущего года получили в цифровых МФЦ более 1 млн онлайн-услуг. Этот показатель на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года, в два раза больше, чем за весь 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи региона.