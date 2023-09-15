Депутаты Госдумы от «Единой России» Сокол и Кастюкевич решили сложить полномочия

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Депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол и Игорь Кастюкевич подали заявление о сложении полномочий, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ГД.
Вопрос о добровольном снятии полномочий Госдума рассмотрит на своем первом заседании в осенней сессии 19 сентября. При этом, в документа уточняется, что думская комиссия заявление депутатов уже поддержала.
Сергей Сокол был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы Хакасии. Однако, в июле он серьезно заболел, перенес операцию, но принял решение продолжить участие в компании. 1 сентября он вновь попал в московскую больницу в тяжелом состоянии и тогда заявил, что участвовать в выборах не будет.
Игорь Кастюкевич – секретарь отделения партии «Единой России» в Херсонской области.
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Сергей Сокол был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы Хакасии. Однако, в июле он серьезно заболел, перенес операцию, но принял решение продолжить участие в компании. 1 сентября он вновь попал в московскую больницу в тяжелом состоянии и тогда заявил, что участвовать в выборах не будет.
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Евгения Парфентьева