Депутаты ЛДПР заявили о необходимости увеличения шрифта в инструкциях к лекарствам

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«Газета.Ru» отмечает, что «Газета.Ru»депутаты выдвинули такое предложение из-за риска неправильного употребления лекарств, что может привести к негативным последствиям. Чтение текста с таким маленьким шрифтом становится настоящим испытанием для пожилых людей, а также для тех, у кого ослаблено зрение. Таким людям приходиться пользоваться дополнительными средствами (очки, лупа), чтобы ознакомиться со способом применения препарата и его побочными эффектами.
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