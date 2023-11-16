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Депутаты Мособлдумы приняли за основу проект бюджета Подмосковья

16 ноября 2023, 14:14
Фото: Мособлдума

Фото: Мособлдума

Мособлдума приняла за основу проект закона о трёхлетнем бюджете Московской области. Депутаты рассматривали документ во втором чтении, сообщается в телеграм-канале регионального парламента.
«После принятия законопроекта в первом чтении прошло чуть больше двух недель. Всё это время мы работали над документом, шла донастройка отдельных статей бюджета. 14 ноября состоялись публичные слушания с участием представителей общественности и жителей региона», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, свои замечания внесли Контрольно-счётная палата, комитеты и депутаты регионального парламента. Всего поступило 73 замечания. Подавляющее большинство, из них 64, депутаты поддержали на заседании в четверг.

«Они касались выделения дополнительных средств на строительство и ремонт социальных объектов, инженерной и спортивной инфраструктуры, благоустройство территорий. Это точечная работа по запросам наших жителей», – пояснил Брынцалов.
Он добавил, что следующим этапом работы над бюджетом станет получение заключения губернатора Московской области Андрея Воробьёва на поправки к проекту закона. В третьем чтении финансовый документ будет вынесен на голосование с учётом бюджетных ассигнований, принятых во втором чтении.

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#губернатор
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В Государственной думе приняли законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
16 ноября 2023, 15:10

Фото: iStock/Fascinadora

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и окончательном третьем чтении законопроект об увеличении минимального прожитого минимума (МРОТ) в 2024 году.
В соответствии с текстом законопроекта, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты турад будет составлять 19 242 рублей, то есть увеличится на 18,5 процентов. При этом, отмечается, что уже в 2025 году размер МРОТ и заработной платой среднего россиянина будет иметь соотношение не ниже 48 процентов. 

«Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент РФ Владимир Путин. Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек», - подчеркнул председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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Российские учёные создали оборудование для производства наноструктур
16 ноября 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/Blue Planet Studio

Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали оборудование для выпуска наноструктур и микроструктур. Об этом рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией «Технологии материалов и изделий электронной техники» научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» СПбПУ Артём Осипов.
Отмечается, что эти наноструктуры и микроструктуры будут применяться при создании FED-дисплеев, солнечных элементов, электровакуумного оборудования и т. д.

«Сформированные нами микро- и наноструктуры являются основой для создания солнечных элементов (батарей, панелей, модулей и т. д.), автоэмиссионных катодов для электровакуумного оборудования или для изготовления field-emission display», — прокомментировал в беседе с RT Осипов.

Он добавил, что микроэлементы пользуются спросом во многих отраслях, среди которых медицина и автомобилестроение.

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#технологии
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#россия
#разработки
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Володин: Необходимо принять законопроект о запрете «наливаек»
16 ноября 2023, 15:08

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что сличается необходимым пообщаться с правительством на тему принятия законопроекта, который позволит властям регионов запрещать так называемые «наливайки». Об этом он на пленарном заседании ГД.

«Это проблема, которая «проросла» во все микрорайоны и жилые дома. Поэтому давайте сделаем так, чтобы «наливаек» не было», — заявил Володин.
Он отметил, что тут речь идет не про ущемление прав бизнеса, а про серые схемы, контрафактный продукт и попытка получить прибыль за счет здоровья людей» Он обратил внимание, что «наливайки» работают в многоквартирных жилых домах, на глазах у детей и привлекают асоциальные слои общества.  

Помимо этого, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев сообщил, что недавно посетил с представителями  СМИ одну из таких мест в Москве.

«Тонну контрафактного алкоголя изъяли вместе с сотрудниками полиции. Поэтому вопрос важный, нужный», — заявил Хамзаев.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Западные страны понимают, что Украина не способна победить Россию даже с поддержкой НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пиво
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В МГИМО заявили, что Кобаладзе уволился по собственному желанию
16 ноября 2023, 15:01

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Заместитель декана факультета международной журналистики, профессор Юрий Кобаладзе уволился из Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России по собственному желанию, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу института.
«Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию», - прокомментировали ситуацию в МГИМО.

При этом, сам профессор обсуждать эту тему с агентством отказался.

Однако, ранее в СМИ распространилась информация о том, что Кобаладзе уволили после того, как он организовал студентам встречу с телеведущим Иваном Ургантом. По словам учащихся, после этой встречи, которая была личной инициативой Кобаладзе, у профессора начались проблемы. Когда 15 ноября он сообщил своим студентам, что уходит из МГИМО, все были уверены, что принять это решение его вынудило руководство.

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Жители Долгопрудного написали большое письмо-поздравление Деду Морозу
16 ноября 2023, 14:58

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

В Долгопрудном жители написали письмо с поздравлению к дню рождения Деда Мороза и отправили в Великий Устюг. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
Жители городского округа Долгопрудный вместе со своими детьми нарисовали рисунки и сделали открытки, в которых написали слова благодарности и поздравления для Деда Мороза.

«Я запомнила тот день, когда ты, Дедушка Мороз, открыл наше окно, оставил подарки под ёлочкой. Я побежала к окну и увидела, как ты быстрыми шагами побежал куда-то. Наверное, к другим деткам. Ты всегда приносишь всем радость, счастье и самое главное – Волшебство! Я тебя люблю, Дед Мороз, и поздравляю с днем рождения!», - поделилась в одной из открыток семилетняя Эмили.

Кроме этого, что на почте в Долгопрудном пообещали оперативно доставить письмо до получателя. 

Стоит отметить что 18 ноября Дед Мороз празднует свой День рождения. Также считается что именно в середине ноября в Великом Устюге на родине зимнего волшебника, начинается климатическая зима и температура становится минусовой.

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#долгопрудный
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#жители
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Учёные из Долгопрудного признаны профессором и деканом года
16 ноября 2023, 14:40

Фото: Фотобанк МО, администрация г. о. Долгопрудный

Учёные из Долгопрудного стали лауреатами общенациональной премии. Их удостоили званий «Профессора года» и «Декана года», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Награждение состоялось на шестом Профессорском форуме «Наука и образование как основа развития России. Кадры для инновационной экономики», который прошёл в Москве. На него собрались более 2,5 тыс участников – представители власти, бизнеса, научного сообщества, ректоров и сотрудников вузов.
 
Профессор кафедры теоретической физики МФТИ, доктор физико-математических наук Владимир Крайнов признан профессором года в номинации «Физико-математические науки». А премии «Декан года» в той же номинации удостоен директор физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института Андрей Райгородский.
 

Выступая на форуме, министр просвещения России Сергей Кравцов напомнил, что президентом Владимиром Путиным объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Он поблагодарил всех учителей и преподавателей за труд по воспитанию и обучению молодёжи.


 
Общенациональная премия «Профессор года» учреждена Российским профессорским собранием для сохранения и развития научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирования научно-технического развития и поощрения научных и педагогических работников.

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#учёный
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#мфти
#московская область
#долгопрудный
#подмосковье
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Мединский прокомментировал обвинения в пропаганде в новом учебнике истории
16 ноября 2023, 14:37

Фото: istockphoto/Chinnapong

Помощник президента Владимир Мединский ответил на критику за «кремлёвскую пропаганду» в новом учебнике истории. На его взгляд, пособие, напротив, получилось взвешенным и объективным.
Помощник президента и один из авторов учебника отметил, что отрицать наличие во все времена государственной исторической политики по меньшей мере неразумно. Он привёл в качестве примеров «Повесть временных лет», написанную через призму интересов Владимира Мономаха, передает «РБК». Вспомнил также «Историю Государства Российского», которую Карамзин писал, руководствуясь уже интересами династии Романовых.

Как рассказал Мединский, авторы учебника находились в постоянном контакте с учителями, принимали во внимание различные замечания и предложения. Он отметил, что критикуют издание часто за то, чего в учебнике просто нет. С точки зрения либералов-релокантов недостаточно ругали Ленина и Сталина, а также мало хвалили Горбачева и Гайдара. «Ура-патриоты», напротив, считают, что авторы пособия мало ругали Горбачева и Ельцина и недостаточно восхваляли Сталина. С точки зрения одних учебник «просталинский», а для других он «антисоветский». На взгляд Мединского, это как раз говорит о том, что учебник получился объективным и взвешенным.

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#учебник
#пособия
#история
#патриот
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Таможенники нашли около трёх тысяч боеприпасов в легковом автомобиле под Калининградом
Таможенники нашли боеприпасы при проверке Рorsche Cayenne под Калиинградом
16 ноября 2023, 14:14

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Сотрудники Калининградской таможни на КПП Чернышевское обнаружили порядка трёх тысяч боеприпасов и частей оружия в багажнике автомобиля, планировавшего пересечь границу. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
Отмечается, что в нише для динамика в багажном отделении автомобиля Рorsche Cayenne во время досмотра было обнаружено 600 гильз для карабина, две тысячи пуль, два пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов. Общая стоимость найденного оружия составляет порядка двух миллионов рублей. 

Водитель автомобиля, 50-летний россиянин, следовавший из Литвы, заявил, что приобрёл оружие в магазине охотничьего снаряжения. Однако сотрудники КПП усомнились в достоверности слов владельца авто, поскольку общий вес арсенала, а также его количество вряд ли могли использоваться в личных целях. Также смутил их и способ доставки вооружения, спрятанного в тайнике багажника. 

После проведения проверки, обнаруженное вооружение было изъято. А в отношении мужчины возбуждено административное дело о сокрытии товаров от таможенного контроля. 

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#оружие
#автомобиль
#граница
#калининград
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Опрос: Большинство россиян хотят минимизировать потребление сахара
16 ноября 2023, 14:11

Фото: istockphoto.com/Anna Volobueva

Опрос аналитиков ЭФКО и A2:Research показал, что 65% россиян стремятся свести потребление сахара к минимуму, а ещё 9% уже исключили его из рациона.
Отмечается, что 21% респондентов перестали добавлять сахар в чай и кофе, а 17% устанавливают ограничение на количество съеденных сладких продуктов ежедневно.

Специалисты выяснили, что россияне отказываются от сахара ради ведения здорового образа жизни и соблюдения правильного питания, укрепления иммунитета, энергии.

«Для этого россияне занимаются спортом, устраивают разгрузочные дни, пробуют интуитивное питание. Каждый десятый стремится есть меньше мяса, но не исключает его из рациона. Интервальное голодание практикуют менее 5% опрошенных», — приводит RT сообщение аналитиков.

Всего в исследовании приняли участие 1,2 тыс. граждан.

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