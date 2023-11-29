Депутаты нашли механизм для переименования Волгограда в Сталинград

Фото: iStock/macky_ch
Депутаты Волгоградской облдумы предложили внести изменения в местный закон «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области».
Депутаты предлагают переименовать Волгоград. Для этого, по представлениям депутатов, необходимо провести референдум. Если более половины жителей проголосуют «за», то будет считаться, что предложение нашло поддержку у местных жителей.
Проект о переименовании Волгограда в Сталинград уже поддержан комитетом по госстроительству и МСУ Волгоградской областной думы.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что в своё время существовала идея переноса столицы Чечни из Грозного в другой город.
ТАСС: Путин назвал странной существовавшую некогда идею переноса столицы Чечни
Пожар разгорелся на территории воинской части в Волгоградской области
В Волгограде мать на камеру избивала 7-месячную дочь
Проект о переименовании Волгограда в Сталинград уже поддержан комитетом по госстроительству и МСУ Волгоградской областной думы.
«Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными», — сказал он в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым во время церемонии передачи регионам нового общественного транспорта.Читайте также:
ТАСС: Путин назвал странной существовавшую некогда идею переноса столицы Чечни
Пожар разгорелся на территории воинской части в Волгоградской области
В Волгограде мать на камеру избивала 7-месячную дочь
Мария Фирсова