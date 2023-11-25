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Депутаты предлагают сократить рабочий день матерям двух и более детей

25 ноября 2023, 14:02
Фото :istockphoto/Halfpoint

Фото :istockphoto/Halfpoint

Сократить рабочий день на час в неделю матерям двух и более детей предлагает ЛДПР.
В телеграм-канале фракции указано, что соответствующий законопроект направлен в правительство.

Авторы предлагают распространить данную норму на матерей двух и более детей до 18 лет. А зарплата должна выплачиваться в том же размере, что и при полной рабочей неделе.


«Каждый раз отпрашиваясь, женщины испытывают стресс. Это сказывается и на качестве работы, и на отношениях с коллегами», - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Данная мера призвана сделать жизнь матерей удобнее.

Ранее в Госдуме предложили открывать детские сады при вузах, чтобы россиянки начинали рожать детей как можно раньше.
С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, который обратился с просьбой рассмотреть предложение к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

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#мать
#дети
#родители
#новости
#семья
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В Госдуме предложили открывать детские сады при вузах
25 ноября 2023, 13:31

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

В Госдуме предложили открывать детские сады при вузах, чтобы россиянки начинали рожать детей как можно раньше.
С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, который обратился с просьбой рассмотреть предложение к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. 

Нилов в своём обращении отмечает, что студентки могут отказываться от рождения детей, поскольку воспитание ребёнка сложно сочетать с обучением. Однако решением этой проблемы может стать открытие яслей и детских садов при вузах, чтобы студентки могли отправлять туда детей и спокойно идти на учёбу. 

По словам депутата, такая мера позволит повысить рождаемость в стране и будет стимулировать молодёжь рожать как можно раньше, при этом без отрыва от учебного процесса. 

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#госдума
#детские сады
#рождаемость
#студенты
#вузы
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Отец мэра Уфы гонял кабанов и лосей на вертолете
25 ноября 2023, 12:59

Фото: istockphoto/Ondrej Prosicky

Отец мэра Уфы Рафил Мавлиев опубликовал видео, на котором он гоняет кабанов и лосей на вертолете.
Ролик размещён в Telegram-канале Mash Batash. На кадрах, которые сняли с воздушного судна, видно, как животные бегут по заснеженным полям от вертолета, преследующего их. Видео сопроводили веселой музыкой.

Сообщается, что это не первый такой ролик. Ранее Мавлиев уже гонял на вертолете лошадей, оленей и коров.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов сказал, что административная ответственность и штрафы за жестокое обращение с животными могут быть возможны только при самых незначительных нарушениях. А во всех остальных случаях преступников нужно привлекать к уголовной ответственности и давать реальные сроки.

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#вертолёт
#животные
#новости
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Глава Пензы Басенко раскритиковал мемориальные доски бойцам СВО в школах
25 ноября 2023, 12:40

Фото: istock / SergeyPankratov

Глава Пензы Александр Басенко подверг критике распространенную практику установки в школах мемориальных досок выпускников, погибших в зоне СВО.
«ПензаИнформ» пишет, что своё мнение чиновник высказал на заседании облдумы, во время которого депутат Алексей Иванов раскритиковал директора одной из школ за нежелание устанавливать на здании такую доску.

Басенко ответил депутату и сказал, что «с величайшим уважением» относится к спецоперации и её участникам, но у него вопрос, «как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок». По словам Басенко, в Пензе есть школы, где по 7-8 выпускников погибли на СВО.

Басенко предложил почитать память участников СВО после её завершения, а пока не создавать некрополи на зданиях школ. По его мнению, у детей «психика еще не устоявшаяся», и взрослым становится сложно «работать над их патриотическим воспитанием». 

При этом Басенко уточнил, что после завершения СВО будет сделано всё для того, чтобы увековечить память героев. 

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#сво
#военные
#школа
#украина
#общество
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МЧС России доставило новую партию гумпомощи для жителей сектора Газа
Спецборт МЧС РФ доставил 15 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа
25 ноября 2023, 12:38

Фото: iStock/Halfpoint

Спецборт МЧС России доставил новую партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом российское ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что МЧС России на своём спецборте доставило 15 тонн гуманитарной помощи представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые займутся переправкой груза на территорию анклава. 

Сбором этой партии грузов занималось правительство Татарстана. В состав гуманитарного груза входят продовольствие, детское питание, средства личной гигиены, постельные принадлежности, а именно, бельё, пледы и спальные мешки.

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#мчс
#сектор газа
#гуманитарная помощь
#россия
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Ведущему Николаю Дроздову стало плохо после курса химиотерапии
25 ноября 2023, 12:24

Фото: istockphoto/sudok1

86-летнему ведущему Николаю Дроздову потребовалась помощь врачей.
По данным SHOT, в начале ноября ведущий программы «В мире животных» обратился в одну из московских клиник с жалобами на сильную слабость. Из-за своего состояния ведущий проводил большую часть времени в постели и почти не вставал. 

В дневном стационаре Николай Дроздов пробыл один день. Благодаря терапии показатели вернулись в норму. Медики решили отпустить пациента домой. 

В начале октября сообщалось, что врачи диагностировали у Николая Дроздова рак предстательной железы второй стадии. В данный момент его лечение продолжается, назначен приём противоопухолевых препаратов. Ведущему рекомендован постельный режим.

Сообщается, что сейчас Николай Дроздов чувствует себя намного лучше, передает всем привет и благодарит за переживания о его здоровье.

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#здоровье
#новости
#общество
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В Калуге к больным пневмонией детям пришёл священник
25 ноября 2023, 11:13

Фото: istockphoto/uliia Zavalishina

Сотрудники детской поликлиники № 1 утром сказали больным, что к ним «придёт батюшка», и спросили, под какими именами их крестили.
«Осторожно, новости» сообщает, что днём детей попросили собраться в раздевалке, где их ждал священник. Там он провёл обряд причащения. По словам одного из присутствующих, во время таинства священник накормил больных пневмонией детей «с одной ложки» хлебом и вином. 

Родителям такая инициатива не понравилась. По их мнению, отделение пульмонологии «переполнено», а участие в таинстве опасно для здоровья детей. При этом у родственников не спросили разрешения на «религиозные действия». 

По словам родителей, главный врач согласилась на это, потому что побоялась обвинений на религиозной почве. В разговоре с «Осторожно, новости» сотрудники пульмонологического отделения сказали, что то, что произошло, «недопустимо».

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#дети
#больница
#священник
#пневмония
#новости
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Стало известно, сколько россиян всё ещё находятся в секторе Газа
Около 500 россиян ожидают эвакуации через КПП «Рафах»
25 ноября 2023, 10:32

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Порядка 500 россиян ждут эвакуации из сектора Газа через КПП «Рафах». Об этом сообщил врач-уролог из анклава Ияд Салха, который прибыл в Москву эвакуационным рейсом МЧС России из Кипра.
Он рассказал, что его путь от дома до пропускного пункта на границе с Египтом занял порядка трёх суток. Врач двигался по так называемому «безопасному коридору», однако на дороге лежало большое количество трупов мирных жителей. 

Также Салха добавил, что около больницы «Назер», в которой он работает, постоянно падали снаряды, территория активно обстреливалась. Однако ни одного военного вблизи медучреждения врач ни разу не наблюдал. 

Ияд Салха прибыл в российскую столицу спецрейсом МЧС РФ, который был совершён в ночь на субботу, 24 ноября. Всего на самолёте прибыло 105 россиян, среди которых 55 – дети. Всего за время эвакуации на родину вернулось свыше 760 россиян, из которых детей насчитывается более 360. 

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Более ста россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы, доставят в Москву
#россияне
#сектор газа
#мчс
#эвакуация
#египет
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Володин напомнил уехавшим россиянам, что их не ждут с «распростертыми объятиями»
25 ноября 2023, 10:11

Фото: сайт Кремля

Россияне, которые покинули Россию, но решили вернуться назад, должны понимать, что их не ждут обратно с распростертыми объятиями.
Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

«Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким», - объяснил своё мнение Вячеслав Володин.
Он напомнил про россиян, которые уехали в Израиль и получили там гражданство, но сейчас захотели вернуться назад, «отказавшись от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали».

«Родина у нас одна - Россия, мы должны быть с ней в самых разных ситуациях», - подытожил председатель Госдумы Володин. 
Также Володин привел в пример слова режиссера Никиты Михалкова, ранее заявившего, что не намерен работать с релокантами. Парламентарий солидарен с Михалковым в этом вопросе. 

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Учёные РАН сравнили ценности москвичей и мигрантов
#россия
#политика
#мир
#новости
#вячеслав володин
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Учёные РАН сравнили ценности москвичей и мигрантов
25 ноября 2023, 09:43

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Свобода высказываний и жизнь по правде для мигрантов важнее, чем москвичам. Главная ценность москвичей — карьера.
Мигранты из Центральной Азии и жители Московской агломерации обладают разными ценностями. Об этом говорят результаты опроса, которые предоставила руководитель отдела исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН Галина Осадчая на научной конференции «Демографический кризис и внешние миграции: проблемы и решения», пишет РБК.

Для мигрантов главной ценностью является крепкая семья и дети (так ответили 57% респондентов).Среди жителей Москвы и Подмосковья так считают только 25%.  Мигранты поместили верность на третье место в иерархии семейных ценностей, а москвичи на четвертое-пятое места.

Москвичи поставили в приоритет карьерную реализацию (42%). У мигрантов эта доля равняется 30,7%.

Существенные расхождения у мигрантов и москвичей есть и в оценке такой ценности, как уважение со стороны окружающих. 35% опрошенных мигрантов назвали это ценностью и только 9% москвичей ответили также.

27% мигрантам важно «жить по правде, совести, справедливости». Также считают только 15% москвичей.

Стремится к богу и следует заповедям каждый пятый опрошенный мигрант, и только 4% москвичей. 

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#общество
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#новости
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