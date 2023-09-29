Депутаты предложили обеспечивать мигрантов жильем за счет работодателей

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Согласно информации, опубликованной в газете «Известия», работодателей, принимающих на работу трудовых мигрантов, будут обязывать предоставить им жилье. Этот законопроект будет вынесен на рассмотрение нижней палаты Государственной Думы членами комитета по строительству и ЖКХ.
Согласно предложению, компании, нанимающие иностранных работников, должны будут обеспечить их временным жильем на период действия трудового договора. Это может быть реализовано через создание специальных общежитий, аренду жилья или предоставление квартир в аренду. Главное условие — чтобы место жительства имело оформленную временную регистрацию.
Для тех, кто не соблюдает данное требование, законодатели предлагают ввести штрафы, достигающие 500 000 рублей, и возможность приостановки деятельности компании на срок до 90 дней. При этом, если работник самостоятельно обеспечивает себе жилье, то работодатель освобождается от этой ответственности.
Законопроект связывают с увеличением числа правонарушений и беспорядков, в которых участвуют трудовые мигранты. Также депутаты надеются, что это поможет преодолеть проблему «резиновых» квартир, где фиктивно регистрируются десятки или сотни иностранных граждан.
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Для тех, кто не соблюдает данное требование, законодатели предлагают ввести штрафы, достигающие 500 000 рублей, и возможность приостановки деятельности компании на срок до 90 дней. При этом, если работник самостоятельно обеспечивает себе жилье, то работодатель освобождается от этой ответственности.
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Артем Кузьмин