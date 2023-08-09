Депутаты Санкт-Петербурга пересядут на «АвтоВАЗ»

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В связи с этим предложением, депутаты заксобрания решили пересесть на автомобили «АвтоВАЗа». В следующем году начнётся производство новых седанов на петербургском заводе, на них и будут ездить депутаты.
Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соков сообщил о том, что в ближайшие годы автоконцерн выпустит четыре новые модели, в том числе седан бизнес-класс Lada Aura.
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