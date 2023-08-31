Депутатов Госдумы попросили организовать проверку «Колибри-тур»

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«Прошу сделать запрос в компетентные органы для проведения проверки деятельности туроператора «Колибри-тур» в отношении продажи детских путёвок в лагерь Турции в связи с ранее зафиксированной незаконной деятельностью этой организации, повлёкшей штраф в размере 5 млн рублей», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.
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