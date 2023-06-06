Депутаты «Единой России» посетили офис волонтеров, занимающихся шитьем снудов и бандан для бойцов СВО

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
В ходе встречи депутаты обсудили вопросы и варианты взаимодействия с участницами движения «Серебряные волонтеры».
Партия готовых изделий отправится в зону СВО уже в эту субботу, сообщает председатель Совета депутатов, член «Единой России» Татьяна Одинцова.
«В свою очередь волонтеры обратились с просьбой оказать содействие в приобретении очередной партии ткани для изготовления новой партии бандан и летних снудов в зону СВО. Это очень востребованные вещи в летний период. Кроме того, бандану можно использовать не только, как головной убор, но и как фиксатор для поврежденной руки. Взяли обращение в работу, организуем доставку новой партии ткани», — рассказала Татьяна Одинцова.Участники волонтерского движения «Серебряные волонтеры Одинцово» направили бойцам спецоперации порядка 2900 пар теплых носков, 1200 окопных свечей, 680 теплых шарфов, 1280 бандан и другое.
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