Депутаты попросили Генпрокуратуру провести массовую проверку фастфудов

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13 июня стало известно об отравлении в городе Братск Иркутской области. Более ста посетителей местной шаурмичной пострадали от некачественной еды. 22 июня заработали «острый гастроэнтерит» после посещения суши-бара в Волгограде.
Чтобы минимизировать риск отравления граждан России, депутаты попросили пересмотреть этот мораторий и позволить проводить проверки не только с позволения прокуратуры, но при иных условиях, например – при определенном количестве жалоб от посетителей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в крымском парламенте готовят два запроса в Конституционный суд о легитимности и отмене решения по передачи полуострова в состав УССР в 1954 году.