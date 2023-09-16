«Дерево – это символ жизни»: В Подмосковье высадили 4 гектара соснового леса

Фото: «Радио 1»
16 октября неподалеку от деревни Новая Купавна Богородского округа Московской области прошла благотворительная акция «Наш лес. Посади свое дерево».
Голое поле растянулось вдоль и поперек на целых четыре гектара. Теперь же, благодаря усилиям неравнодушных граждан России, через десяток лет над этим полем взовьются ввысь сотни гордых сосен.
Для всех участников акции была организована праздничная программа. В 9:00 в лесу открылась полевая кухня, которая на протяжении всего мероприятия кормила гостей гречневой кашей и отпаивала горячим чаем. Также участники акции получили памятные брендированные значки и футболки акции «Наш лес».
Помочь возродить лес приехали заместитель Председателя правительства Московской области Георгий Филимонов и председатель комитета по имущественным отношениям природопользования и экологии Московской области Владимир Шапкин. Они сажали лес практически на перегонки, каждый на своей грядке. При этом, Шапкин отметил, что принимает участие в акции с 2014 года, и на его счету уже более тысячи высаженных деревьев.
С работой справились быстро. В акции приняли участие 1750 человек, и все четыре гектара оказались плотно засажены будущими соснами-гигантами.
После плодотворной работы людей вновь пригласили к полевой кухне, чтобы отогреться и послушать музыку, плейлист для которой подбирал DJ Семёнов.
Многие люди приехали на акцию всей семьей, не забыв прихватить с собой четвероногих любимцев. Так и семья Волковых – мама, папа и брат с сестрой решили посвятить субботу «зеленой» акции.
Для всех участников провели мастер-классы. Как сделать из шишек и желудей произведение искусства – теперь точно знают все, кто посетил «Наш лес. Посади свое дерево». Ветеран Казачьего полка Максим Михайлович и вовсе продемонстрировал настоящие чудеса – в его руках иголки крымской сосны филигранно сплетались то в небольшую вазочку, то в подставку.
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Для всех участников акции была организована праздничная программа. В 9:00 в лесу открылась полевая кухня, которая на протяжении всего мероприятия кормила гостей гречневой кашей и отпаивала горячим чаем. Также участники акции получили памятные брендированные значки и футболки акции «Наш лес».
«Более 100 тыс. сеянцев сосны и ели на общей площади 27,1 га мы высадили на лесных площадках Подмосковья за один день. На центральной лесной площадке на территории Кудиновского участкового лесничества Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» на площади 4,2 га было высажено 15960 тыс. сосен», - отметил Филимонов.
С работой справились быстро. В акции приняли участие 1750 человек, и все четыре гектара оказались плотно засажены будущими соснами-гигантами.
После плодотворной работы людей вновь пригласили к полевой кухне, чтобы отогреться и послушать музыку, плейлист для которой подбирал DJ Семёнов.
Многие люди приехали на акцию всей семьей, не забыв прихватить с собой четвероногих любимцев. Так и семья Волковых – мама, папа и брат с сестрой решили посвятить субботу «зеленой» акции.
«Друзья позвали, скинули информацию, что здесь будет проводиться такого рода мероприятие – озеленение леса. Надо лес беречь, который и короедом поеден был, и пожары сейчас не редкость в наших лесах. Посадили по 4-6 деревьев на человека, потому что приехало очень много народу. Походили, посмотрели, где пропущено, засадили», - рассказал глава семейства.
Для всех участников провели мастер-классы. Как сделать из шишек и желудей произведение искусства – теперь точно знают все, кто посетил «Наш лес. Посади свое дерево». Ветеран Казачьего полка Максим Михайлович и вовсе продемонстрировал настоящие чудеса – в его руках иголки крымской сосны филигранно сплетались то в небольшую вазочку, то в подставку.
«Ведь у каждого человека есть три важных дела – вырастить детей, достойных нашего государства, построить дом и посадить дерево. В вашей жизни это, может быть, сегодня первое дерево, но не последнее. Вот сейчас на этом месте никого нет, а посадим лес – и через много лет в этих лесах запоют птицы и появятся звери. Здесь появятся ягоды и грибы, за которыми вы будете приходить со своими детьми, а дети, которые участвуют в этой акции, будут приводить своих детей и рассказывать, что вот здесь я, когда-то, будучи малышом, посадил свое первое дерево», - прокомментировала событие председатель Совета ветеранов города Старая Купавна Зюзина Ольга Абрамовна.
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Евгения Парфентьева