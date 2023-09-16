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«Дерево – это символ жизни»: В Подмосковье высадили 4 гектара соснового леса

В Подмосковье прошла экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево»
16 сентября 2023, 14:26
Фото: «Радио 1»

Фото: «Радио 1»

16 октября неподалеку от деревни Новая Купавна Богородского округа Московской области прошла благотворительная акция «Наш лес. Посади свое дерево».
Голое поле растянулось вдоль и поперек на целых четыре гектара. Теперь же, благодаря усилиям неравнодушных граждан России, через десяток лет над этим полем взовьются ввысь сотни гордых сосен.

Для всех участников акции была организована праздничная программа. В 9:00 в лесу открылась полевая кухня, которая на протяжении всего мероприятия кормила гостей гречневой кашей и отпаивала горячим чаем. Также участники акции получили памятные брендированные значки и футболки акции «Наш лес».


Помочь возродить лес приехали заместитель Председателя правительства Московской области Георгий Филимонов и председатель комитета по имущественным отношениям природопользования и экологии Московской области Владимир Шапкин. Они сажали лес практически на перегонки, каждый на своей грядке. При этом, Шапкин отметил, что принимает участие в акции с 2014 года, и на его счету уже более тысячи высаженных деревьев.



«Более 100 тыс. сеянцев сосны и ели на общей площади 27,1 га мы высадили на лесных площадках Подмосковья за один день. На центральной лесной площадке на территории Кудиновского участкового лесничества Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» на площади 4,2 га было высажено 15960 тыс. сосен», - отметил Филимонов.

С работой справились быстро. В акции приняли участие 1750 человек, и все четыре гектара оказались плотно засажены будущими соснами-гигантами.

После плодотворной работы людей вновь пригласили к полевой кухне, чтобы отогреться и послушать музыку, плейлист для которой подбирал DJ Семёнов.



Многие люди приехали на акцию всей семьей, не забыв прихватить с собой четвероногих любимцев. Так и семья Волковых – мама, папа и брат с сестрой решили посвятить субботу «зеленой» акции.

«Друзья позвали, скинули информацию, что здесь будет проводиться такого рода мероприятие – озеленение леса. Надо лес беречь, который и короедом поеден был, и пожары сейчас не редкость в наших лесах. Посадили по 4-6 деревьев на человека, потому что приехало очень много народу. Походили, посмотрели, где пропущено, засадили», - рассказал глава семейства.

Для всех участников провели мастер-классы. Как сделать из шишек и желудей произведение искусства – теперь точно знают все, кто посетил «Наш лес. Посади свое дерево». Ветеран Казачьего полка Максим Михайлович и вовсе продемонстрировал настоящие чудеса – в его руках иголки крымской сосны филигранно сплетались то в небольшую вазочку, то в подставку.



«Ведь у каждого человека есть три важных дела – вырастить детей, достойных нашего государства, построить дом и посадить дерево. В вашей жизни это, может быть, сегодня первое дерево, но не последнее. Вот сейчас на этом месте никого нет, а посадим лес – и через много лет в этих лесах запоют птицы и появятся звери. Здесь появятся ягоды и грибы, за которыми вы будете приходить со своими детьми, а дети, которые участвуют в этой акции, будут приводить своих детей и рассказывать, что вот здесь я, когда-то, будучи малышом, посадил свое первое дерево», - прокомментировала событие председатель Совета ветеранов города Старая Купавна Зюзина Ольга Абрамовна.

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В Дубне построят центр обработки данных Wildberries
16 сентября 2023, 15:25

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

В Дубне на территории особой экономической зоны построят центр обработки данных Wildberries мощностью 8 мегаватт.
Сообщается, что инициатором и инвестором проекта выступает компания «Вайлдберриз». Осуществлением проекта займется резидент «ВБ Дубна».

Отмечается, что на высокотехнологичном инфраструктурном объекте, площадь которого составляет не менее 3 700 квадратных метров, будут применены эффективные инженерные решения. Инвестиции в создание и оснащение центра обработки данных современным оборудованием, по предварительным данным, составят 6,5 миллиардов рублей. Запуск этого проекта позволит создать 55 новых рабочих мест.

На данный момент в ОЭЗ «Дубна» работают более 160 резидентов, статус которых обеспечивает им налоговые льготы. 

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«Миром рулят технологии»: Губернатор Подмосковья Воробьёв дал старт «Битве роботов»
В Подмосковье впервые стартовала «Битва роботов»
16 сентября 2023, 14:43

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев открыли международный чемпионат «Битва роботов» в Подмосковье. Соревнования проходят уже 6-й раз и впервые в Московской области.
В субботу, 16 сентября в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Подмосковье стартовал первый этап международного чемпионата по битве роботов. В Красногорск приехали 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана. 
«Сегодня в этом зале, на этом ринге будет много эмоций. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел – и детей, и умных, заботливых родителей, которые привели их сюда. Ну и, конечно, участников, — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. — Миром рулят технологии. Приятно, что молодые ребята и уже опытные инженеры работают в командах».
Отметим, что соревнованиях участвуют как профессиональные инженеры, студенты технических вузов, так и любители робототехники. Организатором чемпионата выступило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. 
«Очень здорово, что после большого перерыва мы возобновляем национальный чемпионат «Битва роботов». Классно, что столько людей сюда пришло, что это вызывает такой большой интерес. 24 команды, девять регионов нашей страны, а также три команды из других стран участвуют в первом отборочном цикле. Я думаю, нас ждет яркая битва», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев. 
Глава ведомства также поблагодарил правительство Московской области за организацию мероприятия и предоставление площадки.  
Фото: Константин Семенец
Подмосковье на соревнованиях представляют учащиеся филиала Российского технологического университета во Фрязино. Они создали боевого робота RedHorn. Он представляет собой мини-танк весом в 100 кг. Он может развивать скорость до 10 км/ч. 

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#красногорск
#губернатор
#технологии
#чемпионат
#минцифры
#роботы
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В «Крокус Экспо» стартовал первый этап битвы роботов
В подмосковном «Крокус Экспо» стартовал первый этап битвы роботов
16 сентября 2023, 12:25

Фото: Радио 1

В субботу, 16 сентября в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Подмосковье стартовал первый этап международного чемпионата по битве роботов. В его рамках пройдут поединки 24 команд из 4 стран мира.
Соревнования пройдут в два этапа: первый этап предусматривает 12 поединков среди 24 роботов, второй этап включает в себя шесть поединков среди команд, которые победили в первом раунде.
Фото: Радио 1
В соревнованиях участвуют и профессиональные инженеры, и студенты технических вузов, и любители робототехники. Также участие примут команды из Казахстана, Китая, Индии и Турции. АВсе ни побоятся за главный приз – шесть миллионов рублей.

На церемонию открытия битвы роботов приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он пожелал всем участникам удачи.

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#подмосковье
#губернатор
#студенты
#соревнования
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#роботы
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Умер актер из советской драмы «Меня зовут Арлекино» Игорь Кечаев
16 сентября 2023, 12:22

Фото: iStock/SergeyPankratov

Советский и российский актер и режиссер Игорь Кечаев скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщили в «Электротеатре Станиславский».
62-летний Кечаев умер 14 сентября. Сообщается, что прощание с ним прошло утром в пятницу, 15 сентября, в морге института имени Склифосовского.

Кечаев известен своими в ролями в драме «Меня зовут Арлекино» и Игорь в картине «Ленинград. Ноябрь».  В качестве режиссера он работал над фильмами и сериалами «След», «Товарищи полицейские», «Саша Маша» и другими.

Игорь Кечаев родился 3 февраля 1961 года. 

Напомним, ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина. Предварительная причина смерти актёра Вячеслава Гришечкина — остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений. 

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#смерть
#актёр
#режиссёр
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В России с октября снизятся цены на услуги нотариусов
16 сентября 2023, 12:04

Фото: iStock/djedzura

В России с 1 октября снизится стоимость совершения социально-значимых нотариальных действий. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.
Отмечается, что снижение стоимость произойдет на услуги удостоверения доверенностей физических лиц и согласий супруга на сделку, согласия на выезд несовершеннолетних за границу, выдачи свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию и иных.

Напомним, ранее правление Федеральной нотариальной палаты утвердило предельные размеры регионального тарифа на нотариальные действия для каждого российского субъекта. Сообщается, что расчеты были произведены по формуле Минюста.

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Помощник Сальдо: в Херсоне разворачивается социогуманитарная катастрофа
16 сентября 2023, 12:03

Фото: IStock/repinanatoly

В Херсоне разворачивается социогуманитарная катастрофа. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По его словам, гуманитарная ситуация в Херсоне с каждым днём становится более критической. Проблема возникают в основном из-за нехватки продуктов питания. Также в регионе наблюдаются неполадки в части электро- и водоснабжения и вывoза отходов. Он также рассказал о безработице в регионе.
«Нет работы, но есть коммунальные платежи <...> Поэтому в городе не просто гуманитарная, а я бы сказал разворачивается социoгуманитарная катастрофа», – сказал Малькевич.
Собеседник издания подчеркнул, что среди жителей Херсона повысилась тревожность из-за террористических действий со стороны военизированных группировок. Эти группы, по словам Малькевича, похищают людей, вымогают деньги. 

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#деньги
#катастрофа
#херсонская область
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В ноябре самолёты начнут летать из Петербурга в Тель-Авив
Авиарейсы из Петербурга в Тель-Авив запустят с 3 ноября
16 сентября 2023, 11:38

Фото: IStock/Ekaterina_Lin

Санкт-Петербург готовится к запуску регулярных рейсов в Израиль. Планируется, что первые самолёты отправятся в Тель-Авив с 3 ноября.
Как рассказали в пресс-службе министерства туризма Израиля, рейсы будет выполнять компания Red Wings. Также она начнёт совершать техническую посадку в аэропорту Минеральных вод.

Продолжительность полёта составит больше восьми часов.
«Полеты будут осуществляться по пятницам на лайнерах SSJ-100 с 100 креслами. Продолжительность полёта составит 8 часов 15 минут», – говорится в заявлении.
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#израиль
#санкт-петербург
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В Дубне прошла выставка «Дары природы»
16 сентября 2023, 11:34

Фото: iStock/merc67

На протяжении трех лет Совет ветеранов Дубны проводит выставку «Дары природы», на которой садоводы и огородники наукограда, члены первичных ветеранских организаций Институтской части, Большой Волги, Левобережья представляют не только богатый урожай, но и различные варенья, соленья и маринады.
Эта выставка позволяет конкурсантам поделиться друг с другом советами и семейными рецептами по выращиванию привычных и экзотических овощей, фруктов и ягод.

«Жюри выставки пришлось нелегко. Выбрать лучшие произведения кулинарного искусства среди лучших оказалось непростым делом», — рассказала председатель Совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова.

Сообщается, что победители выставки были награждены полезными вещами: лейками, корзинками, семенами и крышками для консервирования. В 2024 году организаторы «Даров природы» планируют пригласить на выставку членов СНТ – не только в качестве зрителей, но и как участников.

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МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей
МИД Турции назвал доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей клеветой
16 сентября 2023, 11:17

Фото: iStock/naumoid

МИД Турции резко осудил доклад Госдепартамента США, в котором страну обвинили в вербовке детей.
Сообщается, что за Турцией последует необходимый ответ на «несовместимую с духом союзничества клевету». В ведомстве подчеркнули, что в докладе ООН по расследованию ситуации в Сирии от 12 сентября этого года зафиксировано большое число серьезных преступлений террористической организации РПК/YPG. К ним относится вербовка детей, похищение, лишение свободы и использование школ для военных целей.

В МИД Турции добавили, что Анкара соблюдает региональные и международные соглашения.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад правозащитной организации Human Rights Watch о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США раскрывает «ужасающую картину» истинного положения дел с правами человека в США. 

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