Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза

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Генеральный директор учреждения Светлана Акулова заявила, что детеныш панды, которая родилась в Московском зоопарке, открыла глаза на 42-й день жизни. Об этом Акулова написала в своем телеграм-канале.
Акулова отметила, что малышка реагирует на свет, однако видеть она сможет только к концу этого месяца. Гендиректор зоопарка добавила, что на данный момент детеныш панды весит 2 килограмма 134 грамма.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что детеныш панды, который родился в Московском зоопарке, оказался самкой. По словам Собянина, за детёнышем ведется постоянное наблюдение специалистов.
Напомним, в конце августа в России впервые родился детеныш большой панды. Родители новорожденного – Жуи и Диндин – приехали из Китая в Москву в 2019 году. Как отметил Собянин, животных передали России в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что детеныш панды, который родился в Московском зоопарке, оказался самкой. По словам Собянина, за детёнышем ведется постоянное наблюдение специалистов.
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Екатерина Коршунова