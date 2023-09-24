Детеныш панды, родившийся в Москве, оказался самкой, ей исполнился месяц

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что детеныш панды, который родился в Московском зоопарке, оказался самкой, обе панды чувствуют себя прекрасно.
По словам Собянина, за детёнышем ведется постоянное наблюдение специалистов. Сегодня крохе исполнился месяц.
Мэр рассказал, что первое время после родов панда Диндин прятала и оберегала детеныша, не могла спокойно поесть или поспать, однако теперь малышка подросла, у неё появилась шерсть, изменилась терморегуляция. Ее мать чувствует себя спокойно.
Напомним, в конце августа в России впервые родился детеныш большой панды. Родители новорожденного – Жуи и Диндин – приехали из Китая в Москву в 2019 году. Как отметил Собянин, животных передали России в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.
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Мэр рассказал, что первое время после родов панда Диндин прятала и оберегала детеныша, не могла спокойно поесть или поспать, однако теперь малышка подросла, у неё появилась шерсть, изменилась терморегуляция. Ее мать чувствует себя спокойно.
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Екатерина Коршунова