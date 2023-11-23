Дети из ЛНР посетили стенд Подмосковья на выставке «Россия»

Жители Подмосковья сдали около 700 тонн старых шин в ходе традиционной акции «Сдай старые шины на Мегабак». Это эквивалентно комплектам из четырёх колёс для более чем 23 тыс автомобилей, сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области. Оно проводило акцию с 15 октября по 15 ноября.