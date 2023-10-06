Дети из образовательного кластера в Долгопрудном представили Воробьёву свои проекты

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Учащиеся естественно-научного образовательного кластера в Долгопрудном представили губернатору Московской области Андрею Воробьёву свои проекты. Глава региона открыл в Физтех-лицее самый большой в России детский технопарк.
Так, ученик 10 класса Арсений Маметьев продемонстрировал роботов-футболистов.
Андрей Воробьёв вручил награды и премии
Сейчас в лицее обучается около 1100 детей со второго по 11 классы из 45 регионов России. Основные профили – физико-математический, информационно-технологический, физико-химический и биохимический, инженерный, социально-экономический и лингвистический. С восьмого класса начинается предпрофильное обучение, а в 10-11 ребята уже обучаются по выбранным направлениям.
6 октября губернатор открыл в Физтех-лицее в Долгопрудном самый большой в России детский технопарк. Он стал последним элементом естественно-научного образовательного кластера, созданного по инициативе главы региона. Начальная школа на 425 детей была открыта в сентябре 2022 года, а кампус на 200 мест - в сентябре 2023-го.
Читайте также:
Воробьёв открыл в Физтех-лицее крупнейший в России детский технопарк
Воробьёв проверил после капремонта корпус Физтех-колледжа и пообщался со студентами
Андрей Воробьёв вручил награды и премии учителям Подмосковья
Андрей Воробьёв вручил награды и премии
«Этим проектом я занимаюсь с восьмого класса, с тех пор как приехал сюда из Ростова-на-Дону. Тут и радиоуправляемый робот, и автономные, они играют в футбол. После окончания лицея планирую поступать в Физтех. Мне нравится программирование и инженерия», – рассказал Арсений.Один из партнёров Физтех-лицея – компания Geoscan, которая оборудовала крупную лабораторию в технопарке.
«Там будет практически полностью представлен линейный ряд наших беспилотных воздушных судов. Ребята, проходя обучение, узнают, что такое программирование, конструкционные решения в области беспилотной авиации, смогут освоить настоящий полёт аппаратов в различных условиях. Мы в основном делаем промышленную технику, предназначенную для аэрофотосъемочных работ, магниторазведки, для широкого спектра промышленности. А на рынке дронов для обучения являемся одними из лидеров», – рассказал сотрудник группы компаний Geoscan, оператор БПЛА Владислав Володин.Физтех-лицей был создан в 2014 году, его учредители – Московская область и МФТИ. Это школа нового типа для одаренных детей в области физико-математических наук и инженерной деятельности. Там создана среда, максимально раскрывающая творческий потенциал каждого ученика. Лицей работает в лучших традициях знаменитой системы МФТИ: в нём сочетаются высокий уровень академического образования, олимпиадная подготовка и научные исследования.
Сейчас в лицее обучается около 1100 детей со второго по 11 классы из 45 регионов России. Основные профили – физико-математический, информационно-технологический, физико-химический и биохимический, инженерный, социально-экономический и лингвистический. С восьмого класса начинается предпрофильное обучение, а в 10-11 ребята уже обучаются по выбранным направлениям.
6 октября губернатор открыл в Физтех-лицее в Долгопрудном самый большой в России детский технопарк. Он стал последним элементом естественно-научного образовательного кластера, созданного по инициативе главы региона. Начальная школа на 425 детей была открыта в сентябре 2022 года, а кампус на 200 мест - в сентябре 2023-го.
Читайте также:
Воробьёв открыл в Физтех-лицее крупнейший в России детский технопарк
Воробьёв проверил после капремонта корпус Физтех-колледжа и пообщался со студентами
Андрей Воробьёв вручил награды и премии учителям Подмосковья
Лора Луганская