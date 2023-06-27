Дети участников СВО рассказали Воробьёву о своих родителях-героях

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор навестил детей в оздоровительном комплексе «Литвиново»
Дети, отдыхающие в оздоровительном комплексе «Литвиново, рассказали губернатору Московской области Андрею Воробьёву о своих родителях-героях. По словам восьмилетней Даши из Лобни, во время выполнения боевой задачи её папа наступил на мину, но остался жив. А 10-летняя Милана из Пушкина поделилась историей о подвиге своего папы, который вытащил товарища из горящего танка.
Ранее он рассказал детям участников СВО, что главное в работе губернатора.
«Много героических поступков совершают бойцы в зоне СВО. Наше воинское братство всегда и во все века было известно. Поэтому все ваши отцы и наши друзья, которые сейчас там, – герои. Кстати, среди них есть и женщины, они помогают, заботятся, спасают, лечат. Знаю, что у всех вас есть кто-то в семье, кто связан с СВО. Поэтому я сегодня и приехал к вам, чтобы поддержать, ответить на вопросы, а если кому-то нужна помощь, то постараться найти решение той или иной проблемы», – сказал Воробьёв.
Лора Луганская