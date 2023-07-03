Детсад в Химках признан одним из лучших в Подмосковье

Фото: администрация г. о. Химки
Детский сад «Жар-птица» школы «Лига первых» в Химках стал лауреатом конкурса среди дошкольных учреждений Московской области. За звание лидеров боролись садики из 42 муниципалитетов, реализующих проект «Предшкола: стандарт детского сада».
Рассматривались такие показатели, как имидж образовательной организации, инфраструктура пространства, взаимодействие с родителями, сотрудничество со школой, внедрение в образовательный процесс новых технологий.
В дошкольном отделении «Жар-птица» в работе используют робот «Ботли», «Робомышь», «Логоробот», комплекты для развития речи «Речь-плюс» и математических навыков «Мате-плюс», а также интерактивную песочницу и пол. В детском саду созданы зоны детской активности – лего-конструирования, буккроссинга, уголок патриотического воспитания «Моя страна – Россия», «Зелёный уголок», изобразительная студия, центры интеллектуальных игр «Шашки и шахматы», настольных игр и «Фиолетовый лес». Особое внимание уделяется изучению правил дорожного движения.
Систему дошкольного образования «Предшкола» в рамках пилотного проекта запустили в Подмосковье в прошлом году. Она призвана обеспечить преемственность между детским садом и школой с вовлечением родителей.
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«Наш комплекс уже второй год реализует региональный проект «Предшкола: стандарт детского сада». Пройдя конкурсные испытания, мы вошли в топ-101 пилотных учреждений в Московской области, участвующих в этом проекте. Нам есть что показать, поделиться своим опытом работы», – рассказала директор «Лиги первых» Мариана Полякова.
Систему дошкольного образования «Предшкола» в рамках пилотного проекта запустили в Подмосковье в прошлом году. Она призвана обеспечить преемственность между детским садом и школой с вовлечением родителей.
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Лора Луганская