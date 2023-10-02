Детсад в красногорском ЖК «Пятницкие кварталы» достроят до конца года

Фото: администрация г. о. Красногорск
Все работы завершатся до конца этого года, а открытие планируется в первом квартале 2024-го, сообщил руководитель проекта «2Б» Дмитрий Плющ
«При строительстве садика используются современные материалы – клинкерная плитка, фиброцементные панели, энергосберегающие стеклопакеты, передовые системы отопления и вентиляции. На площади более 4 тыс кв м разместятся музыкальный и актовый зал, пищеблок, прачечные и пассажирский лифт», – сказал Плющ.В садике создадут 12 групп, в том числе две ясельные. Каждая группа будет иметь свою игровую зону с теневым навесом и малыми формами для развития малышей. Безопасность обеспечит прорезиненное напольное покрытие.
На стройплощадке вместе с детьми присутствовали родители будущих воспитанников. Они одними из первых увидели учреждения, в которые будут ходить их дети, и выразили свои пожелания.
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