Детский хирург из Балашихи вышла в финал ЦФО конкурса «Лидеры России»

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Конкурс управленцев проводится с 2017 года по поручению резидента.
В апреле стартовал его пятый сезон проекта. Всего на участие поступило около 160 тысяч заявок из 89 стран. К участию в региональном этапе конкурса были допущены 3009 человек, из Московской области – 191.
Её команда успешно справилась с заданиями регионального этапа. Теперь девушку новые испытания в Финале ЦФО в декабре.
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