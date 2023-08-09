Детский лагерь под Новосибирском занимался «подготовкой к смерти»

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Возмущенная мать мальчика рассказала, что связь с ребенком была дозволена только один раз в два дня по пять минут. О том, что телефон у сына отнимут, она предупреждена не была и своего согласия на это не давала. На сайте лагеря значилась только рекомендация не брать с собой телефоны.
Ситуация привлекла внимание детского омбудсмена региона Надежды Болтенко. Она сообщила, что по ее запросу прокуратурой будет организована проверка ситуации в лагере.
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