«Детский мир» открывает дискаунтеры «Ещё», где цены на большинство товаров ниже 99 рублей

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Уточняется, что в дискаунтерах «Ещё» будут продаваться товары для дома, одежда, обувь, игрушки, средства для ухода и гигиены и многое другое по ценам ниже рыночных. Более тысячи представленных товаров не превышают по стоимости 99 рублей.
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