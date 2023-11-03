Детский омбудсмен Подмосковья призвала сокращать количество детей мигрантов в школах

Фото: IStock/Drazen Zigic
Из России выдворят семью иностранцев после того, как в Сети распространились кадры, на которых их сын избивает школьника помладше. Об этом сообщило главное управление МВД России по Нижегородской области.
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова в эфире «Радио 1» отметила, что такие случаи происходят, потому что приезжие плохо знают русскую культуру и русский язык, им сложно адаптироваться в обществе. Также часто в российских школах приезжих детей больше, чем граждан РФ.
Собеседница подчеркнула, что численность детей мигрантов в российских классах должна составлять не больше 40%. Также она призвала всех приезжих уважительно относиться к культуре той страны, в которую они приехали жить, работать или учиться.
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«В этом случае интеграция не получается. Получается большинство. А большинство, как мы знаем, сразу задавливает меньшинство. И получается, что местные дети оказываются в меньшинстве против большинства приезжих. И мы получаем от этого проблемы: всплески насилия, буллинга», — отметила омбудсмен.
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Екатерина Шмакова