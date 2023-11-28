Детский омбудсмен Подмосковья призвала усыплять собак, «попробовавших вкус крови человека»

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Бойцовская собака набросилась на четырёхлетнюю девочку на детской площадке в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа. Агрессивное животное разорвало ребенку лицо.
Уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова назвала виновником хозяина и призвала возбудить в отношении него уголовное дело. В беседе с «Радио 1» она также подчеркнула, что такие инциденты – следствие того, что в России не контролируют содержание собак.
Омбудсмен подчеркнула, что в России нужно создать регистр домашних животных. Также она отметила, что хозяева собак должны платить налоги и проходить обучение по воспитанию собаки. В случае, если питомец гуляет без намордника, Мишонова предложила штрафовать хозяина.
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«Сколько нужно должны покусать наших детей, чтобы законодатели приняли нормальные законы по правилам содержания собак? Не бывает опасных и неопасных собак. У нас три года назад Джек Рассел перегрыз ребёнку шейную артерию, ребёнок умер. Собака должна ходить на поводке и в наморднике. Животное – это зверь, у него есть одни реакции и инстинкты, несмотря на то что они могут быть дрессированные. Они всё равно остаются животными», — отметила Мишонова.
«Виноват хозяин. Я будут ратовать за то, чтобы возбудили уголовное дело, чтобы этот человек возместил ущерб, потому что я очень хорошо представляю, что такое рванные раны от укуса собаки, они практически не восстанавливаются», — сказала собеседница.Также уполномоченный по правам ребёнка Московской области призвала ввести контроль за бездомными собаками, поскольку они также представляют опасность для общества.
«Собака, которая почувствовала вкус человеческой крови, должна быть усыплена. не надо чипировать и обратно выпускать», — добавила Мишонова.Читайте также:
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Екатерина Шмакова