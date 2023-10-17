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Детский психолог Дугенцова объяснила природу подростковой агрессии

17 октября 2023, 19:27
Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что причиной подростковой агрессии чаще всего выступает накопление и сдерживание эмоций.

«Социум требует от детей чего-то нереального: будьте послушными, не надо кричать, не надо плакать, не надо выражать свои эмоции. В итоге эмоции накапливаются, чаще всего негативные и потом они просто выходят из человека, чаще всего в агрессивном формате: это может быть крик, это может быть раздражение, драки, буллинг и т.д.» – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцева.

По её мнению, ребёнка с самого раннего возраста надо приучать к выражению и озвучиванию своих эмоций без всяких стеснений.

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#подросток
#буллинг
#эмоции
#психолог
#дети
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В Подмосковье завершили сезон фонтанов и начали их консервацию
17 октября 2023, 19:43

Фото: Минблаго МО

В Московской области завершён сезон работы фонтанов. Коммунальщики приступили к их консервации на зиму, сообщили в пресс-службе Министерстве благоустройства региона.
Работы по консервации необходимы для защиты коммуникаций и конструкций фонтанов от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всей зимы. Специалисты сливают воду, промывают чаши, снимают насадки и устанавливают заглушки. Также проводятся продувка трубопроводов и прочистка заборных решеток. 
 
Кроме того, в фонтанах с подсветкой демонтируют светильники, а сами конструкции водных сооружений укрывают. 
 
Как напомнили в министерстве, всего в Московской области работает 241 фонтан. Самый большой расположен в городском округе Пущино. Из чаши размером 30 x 80 м бьют 85 струй. Фонтан отреставрировали в этом году.
 
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#министерство благоустройства мо
#благоустройство
#фонтан
#сезон
#подмосковье
#московская область
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Косатка из «Москвариума» готовится стать мамой
17 октября 2023, 19:32

Фото: iStock/Dave Hutchison Photography

Косатка Ная из столичного океанариума «Москвариум» должна родить детеныша в декабре, об этом сообщила главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова.
«Наша косатка Ная беременна, на сегодняшний день она находится на сроке 15 месяцев, и мы с большой долей вероятности ожидаем появление малыша во второй половине декабря», - прокомментировала ситуацию Суворова.

Ветеринар также отметила, что одиннадцатилетняя Ная забеременела естественным путем. Роды косатки с искусственных условиях - это первый, уникальный случай в нашей стране. 

Отмечается, что сотрудники океанариума трепетно следят за состоянием Наи: оказывают ей эмоционально-психологическую поддержку, обеспечивают комфортную среду обитания и даже создали для неё специальную программу по ежедневным активностям.

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#животные
#детёныш
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В Гонконге школьник убежал жить в лес из-за боязни экзаменов
17 октября 2023, 19:31

Фото: istockphoto/lzf

В Гонконге школьник захотел жить в лесу из-за стресса перед экзаменами.
Asia One пишет, что 17-летний Мэтью Цанг покинул школу в полдень в начале октября, захватив с собой только деньги. Мать подростка после его пропажи обратилась в полицию и опубликовала в соцсетях пост, где просила неравнодушных присоединиться к поискам. Специалисты задействовали собак для поиска Мэтью. Парня нашли в кустах около ручья спустя неделю. Школьника доставили в больницу на вертолете.
 
По слова матери, в последнее время сын испытывал стресс и сильное давление из-за скорых экзаменов.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина из Африки уже 55 лет живет в полной изоляции. Причина этого — панический страх, который он испытывает перед женщинами. 77-летний Калличе Нзамвиту еще будучи подростком понял, что он почему-то очень боится женщин. К 16 годам этот страх стал невыносимым. Каждый раз в присутствии женщины его начинала бить крупная дрожь, он испытывал крайне негативные эмоции. Тогда он решил построить вокруг своего дома огромный забор. К 22-м годам мужчина осуществил свое намерение и с тех пор не выходит за пределы ограды.

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#школьники
#дети
#школа
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Юрист Соловьёв: Штрафы для работников – незаконны
17 октября 2023, 19:17

Фото: istockphoto.com/Diy13

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил о незаконности любых штрафов в отношении работников.
«В ТК РФ ничего не сказано про штрафы как о виде наказания для сотрудника. Отнимать у людей деньги за опоздания, избыточное общение с коллегами и даже невыполнение всего объёма поставленных задач — незаконно. Даже если обо всем вышеперечисленном сказано в трудовом договоре, который человек подписал! Любые штрафы можно оспорить в судебном порядке», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

Он добавил, что материально работник может быть ответственен перед работодателем только в тех случаях, когда нанёс второму прямые убытки, сломав или потеряв технику или что-либо ещё, принадлежащее работодателю. И даже такой ущерб необходимо доказывать в суде.

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#штраф
#юрист
#работа
#работодатель
#сотрудники
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В Ереване умер замруководителя представительства МВД РФ в Армении Пономарев
17 октября 2023, 18:58

Фото: iStock/jorgeantonio

В Ереване скончался заместитель руководителя представительства Министерства внутренних дел России в Армении Вячеслав Пономарев, об этом сообщает Sputnik Армении.
По информации СМИ, 37-летний Пономарев скончался прямо на своем рабочем месте 17 октября в 9:40. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи смогли только констатировать смерть Пономарева. 

После его смерти в следственном отделе района Арабкир возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 

Была ли смерть Пономарева насильственной, или же он скончался в результате некой болезни - пока судебно-медицинская экспертиза.

В настоящий момент иных подробностей смерти замруководителя МВД не приводится. 

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На 75 году жизни скончался заслуженный артист России Александр Готгельф

Умер украинский шоумен, игрок в КВН и общественный деятель Сергей Сивохо

Заслуженный артист РФ Готгельф умер от сердечной недостаточности
#убийство
#мвд
#смерть
#уголовное армения
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Умер актёр из «Белого солнца пустыни» Ващилин
17 октября 2023, 18:31

Фото: iStock/SergeyPankratov

Советский каскадер и актер Николай Ващилин умер на 77-м году жизни.
Кино-Театр.Ру 17 октября сообщил о смерти Николая Ващилина. Причина смерти не сообщается. По данным портала, актёр умер ещё летом, но информация о его кончине распространилась только сейчас.

Николай Ващилин родился в 1947 году. Он был мастером спорта по самбо, побеждал на всесоюзных и городских соревнованиях.
 
На широком экране актёр появился в 1964 году. Он получил роль стражника в «Гамлете» со Иннокентием Смоктуновским. В качестве актера, каскадера и постановщика трюков участвовал в «ДАртаньяне и трёх мушкетерах», «Республике ШКИД», «Белом солнце пустыни», «Они сражались за Родину», а также «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Ранее сообщалось, что Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф умер в 74 года, не дожив несколько дней до юбилея. Он мог скончаться из-за острой сердечной недостаточности. Тело виолончелиста обнаружили в одной из аудиторий Государственного музыкально-педагогического института, где он преподавал. На теле не было обнаружено видимых повреждений.

Напомним, о смерти Готгельфа 16 октября рассказали в пресс-службе Российского национального оркестра.

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#артист
#актёр
#новости
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Скрипач Ворона: «И только утешение — хорошо, что Готгельф был»
17 октября 2023, 17:50

Фото: istockphoto.com/jorgeantonio

И. о. ректора ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова, скрипач Валерий Ворона прокомментировал новость о смерти заслуженного артиста РФ, виолончелиста Александра Готгельфа и отметил, что это стало невосполнимой утратой для всех.
«Талантливейший музыкант, очень позитивный, его все обожали. И он всех любил. Он всегда был активный, живой, с молодым задором. Готгельф внёс огромный вклад в нашу культуру как концертмейстер ведущего российского оркестра. Такие люди на вес золота. Это большая потеря. Но в искусстве все невосполнимо и неповторимо. Второго такого не будет. И только утешение — хорошо, что Готгельф был», — поделился в беседе с NEWS.ru Ворона.

Ранее сообщалось, что в возрасте 74 лет ушёл из жизни заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф. Представители оркестра также выразили свои соболезнования родным и близким погибшего.

Готгельф являлся лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов (в том числе — Пятого международного конкурса имени П. И. Чайковского, Москва, 1974).

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#певец
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#соболезнования
#артист
#рф
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Грету Тунберг задержали в центре Лондона во время акции экологистов
Reuters: Грету Тунберг задержали в центре Лондона во время акции экоактивистов
17 октября 2023, 17:34

Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез

Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг задержана лондонской полицией во время акции протеста. Об этом сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что Тунберг принимала участие в акции против встречи руководителей нефтяных компаний под эгидой Форума энергетической разведки. По информации организаторов форума, его главная цель заключается в возможности обсуждения вопросов обеспечения мира ресурсами, которые можно получить экологическим способом.

Ранее сообщалось, что Шведский суд вновь назначил экоактивистке Грете Тунберг штраф за неповиновение требованиям полиции во время протестной акции в июле этого года. Экоактивистка не стала отрицать факт неповиновения требованиям полиции. Однако не признала свою вину, заявив, что протестная акция проходила с благими намерениями и её не следовало отменять.

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#суд
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#ук
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Волоколамские пенсионеры рассказали секрет долголетие
17 октября 2023, 17:19

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Пенсионеры из Волоколамска рассказали, что спорт и йога помогает им оставаться в прекрасной форме. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Волоколамск.
Более 40 лет своей жизни Николай и Вера Ялунины занимаются йогой, аэробикой и скандинавской ходьбой. Вечерние прогулки по 6 км для них самая обычная вещь.

«Утром и вечером я занимаюсь йогой и физическими нагрузками, делаю массаж при пробуждении и во время вечерней тренировки. Я стою на голове, делаю классические упражнения для разогревания мышц и по несколько асан из йоги. Набор поз может быть разным в зависимости от целей. Например, если мне нужно полечить спину – это будут одни упражнения, а если ноги – другие», - поделился Николай. 

Стоит отметить, что в прошлом году зимой мужчина получил перелом тазобедренного сустава и руки,а также травму позвоночника. Благодаря упорству и ежедневным физическим нагрузкам Николай полностью восстановился после несчастного случая.

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#пенсионеры
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