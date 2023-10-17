Детский психолог Дугенцова объяснила природу подростковой агрессии

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Детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что причиной подростковой агрессии чаще всего выступает накопление и сдерживание эмоций.
«Социум требует от детей чего-то нереального: будьте послушными, не надо кричать, не надо плакать, не надо выражать свои эмоции. В итоге эмоции накапливаются, чаще всего негативные и потом они просто выходят из человека, чаще всего в агрессивном формате: это может быть крик, это может быть раздражение, драки, буллинг и т.д.» – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцева.
По её мнению, ребёнка с самого раннего возраста надо приучать к выражению и озвучиванию своих эмоций без всяких стеснений.
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