Детский омбудсмен Мишонова призвала выгуливать на поводках даже маленьких собак

Фото: аппарат Ксении Мишоновой
Мишонова рекомендовала не пренебрегать установленными правила вне зависимости от размера и возраста питомца. Как подчеркнула подмосковный детский омбудсмен, в её практике были случаи, когда дети получали серьёзные травмы и даже погибали в результате нападения собак.
Я бы настаивала на поводке для всех собак. Любая собака потенциально опасна, особенно для детей. Четыре года назад у нас был случай, когда «безопасный» джек рассел загрыз трёхлетнюю девочку», – отметила Мишонова.В Подмосковье зафиксировано порядка 30 случаев нападений на детей, и только треть из них приходится на бездомных собак.
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