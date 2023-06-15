Детский омбудсмен поддержала решение Андрея Воробьева о повышении размера выплат на школьную форму

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка
Уполномоченный по правам ребёнка Ксения Мишонова поддержала решение губернатора Подмосковья увеличить выплату многодетным малообеспеченным семьям на школьную форму, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва увеличили выплату многодетным малообеспеченным семьям на школьную форму. Ранее она составляла 3 тысячи рублей, теперь будет составлять 1️0️ тысяч.
«Мы выходили с инициативой увеличить размер этой выплаты в Минсоцразвития, и министерство нас поддержало. Поэтому я вдвойне рада, что наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев принял такое решение. Это очень важно и очень правильно! Размер выплаты в 3 тысячи рублей, хоть и является хорошей поддержкой для многодетных, уже не соответствует сегодняшним реалиям и полностью не покрывает траты на школьную форму. Особенно ощутимо это для больших семей с низким доходом. Уверена, что такая помощь перед началом учебного года от региона будет очень эффективной и востребованной», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Выплата в увеличенном размере предусмотрена для семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека – то есть 17 тыс 277 рублей. При этом ребёнок должен обучатся в подмосковной школе.
Родители получат выплату в августе проактивно. Прошлая выплата на школьную форму для многодетных тоже сохранена.
Ведомство сообщает, что действующая выплата в 3 тысячи рублей для всех остальных многодетных семей сохранится.
Ранее сообщалось, что выплаты подмосковным семьям с новорожденными детьми составили больше 502 млн рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.