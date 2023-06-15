Детский омбудсмен поддержала решение Андрея Воробьева о повышении размера выплат на школьную форму

Уполномоченный по правам ребёнка Ксения Мишонова поддержала решение губернатора Подмосковья увеличить выплату многодетным малообеспеченным семьям на школьную форму, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



«Мы выходили с инициативой увеличить размер этой выплаты в Минсоцразвития, и министерство нас поддержало. Поэтому я вдвойне рада, что наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев принял такое решение. Это очень важно и очень правильно! Размер выплаты в 3 тысячи рублей, хоть и является хорошей поддержкой для многодетных, уже не соответствует сегодняшним реалиям и полностью не покрывает траты на школьную форму. Особенно ощутимо это для больших семей с низким доходом. Уверена, что такая помощь перед началом учебного года от региона будет очень эффективной и востребованной», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.



