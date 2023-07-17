Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова заявила, что не сожалеет из-за попадания под санкции Лондона

Фото: Фотобанк Московской области/Пелагия Тихонова
«Я не признаю и не приемлю формулировку, под которой нас внесли в этот список. Я считаю, что эвакуация детей из боевых действий на мирную территорию, эвакуация детей-сирот – это не военное преступление, это акт милосердия, это гуманитарный акт, акт благотворительности, и для нас важна каждая детская жизнь. Эти дети сейчас находятся в безопасности, обрели семью, были взяты под опеку, мне кажется, что наша задача — это сделать все для детей и сделать все, чтобы дети жили над мирным небом», — отметила Ксения Мишонова.
«У меня там когда-то были друзья, но они отказались от меня после начала СВО», — добавила собеседница.Читайте также:
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