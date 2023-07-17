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Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова заявила, что не сожалеет из-за попадания под санкции Лондона

17 июля 2023, 15:10

Фото: Фотобанк Московской области/Пелагия Тихонова

Великобритания внесла уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову в санкционный список. Омбудсмен рассказала, что восприняла эту новость без сожаления.
В разговоре с «Радио 1» Ксения Мишонова рассказала, что не согласна лишь с той причиной, по которой она попала под ограничения Лондона. Напомним, омбудсмен попала в санкционный список из-за того, что якобы «принимала участие в насильной депортации украинских детей на территорию России».
«Я не признаю и не приемлю формулировку, под которой нас внесли в этот список. Я считаю, что эвакуация детей из боевых действий на мирную территорию, эвакуация детей-сирот – это не военное преступление, это акт милосердия, это гуманитарный акт, акт благотворительности, и для нас важна каждая детская жизнь. Эти дети сейчас находятся в безопасности, обрели семью, были взяты под опеку, мне кажется, что наша задача — это сделать все для детей и сделать все, чтобы дети жили над мирным небом», — отметила Ксения Мишонова.

Также омбудсмен подчеркнула, что санкции ее никак не ограничивают и не обременяют. По ее словам, она не собиралась выезжать в Великобританию.
«У меня там когда-то были друзья, но они отказались от меня после начала СВО», — добавила собеседница.
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#Ксения Мишонова
#санкции
#Великобритания
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Работы по рекультивации полигона «Лесная» в Серпухове идут согласно графику
17 июля 2023, 15:53

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов «Лесная» в Серпухове продолжается в плановом режиме.
На сегодняшний день на полигоне твердых коммунальных отходов «Лесная» в Серпухове проводятся работы по формированию тела полигона, разработке и перемещению свалочных масс, устройству выравнивающего слоя из песчаного грунта и дренирующего слова из щебеночной призмы, также, специалистам предстоит устройство шпунтового ограждения ШО-2. 
 
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов сообщает, что в работах по рекультивации полигона ТКО задействовано 70 человек персонала и 45 единиц техники.

Все проводимые работы контролируются Минэкологии и лично министром экологии Тихоном Фирсовым.

Устройство выравнивающего слова из песчаного грунта планируется завершить к началу осени. 

Рекультивация полигона проводится в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья».

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Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов «Поварово» в Солнечногорском округе выполнена наполовину.

На полигоне ТКО «Талдомский» готова система дегазации.

#Серпухов
#рекультивация
#полигон
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В Подмосковье растет число самозанятых благодаря поддержке государства
17 июля 2023, 15:37

Фото: istockphoto / mapo

Директор Центра дополнительного образования и заместитель директора Московского областного филиала РАНХиГС Владимир Ким рассказал, что предпринимателям помогают расширенные меры поддержки.
Владимир Ким в беседе с изданием «Вести Подмосковья» отметил, что с начала 2023 года количество самозанятых в области выросло на 76 тысяч человек и достигло 557 тысяч.

Ким также подчеркнул, что Подмосковье занимает второе место среди регионов по числу самозанятых — количество предпринимателей в этом статусе превысило отметку в полмиллиона.

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#Подмосковье
#самозанятые
#рост
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В Подмосковье с начала года отловлено более 6 тысяч собак без владельцев
17 июля 2023, 15:32

Фото: istockphoto / macniak

На территории Подмосковья действует программа ОСВВ — отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение в прежнюю среду обитания, касающаяся отлову бездомных собак.

Такая программа проводится для урегулирования численности животных без владельцев на территории подмосковного региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В этом году в Подмосковье отловлено более 6 тысяч животных. Отлов проходит безопасно для животного, специалисты максимально  стараются снизить уровень стресса для собаки. За счет проведенных мероприятий у стерилизованных животных снижается гормональный фон и они становятся более спокойными», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов. 

Отлов собак производят специализированные организации, с которыми предварительно заключается контракт. После всех манипуляций, на ухо собакам ставится пластиковая бирка, которая означает, что животное прошло через программу ОСВВ.

На прошлой неделе в 59 городских округах было отловлено 200 собак без владельцев, собаки прошли программу ОСВВ и были выпущены в естественную среду обитания, но в случае проявленной собакой агрессии — её оставляют на пожизненное содержание в приюте. 

Сообщить о бездомных животных можно позвонив на номер 112 или в колл-центр региональной Госветслужбы по телефону: 8-800-550-6522 круглосуточно.

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#Кинолог
#собаки
#животные
#отлов собак
#Подмосковье
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Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неизвестной болезни
17 июля 2023, 15:31

Фото: iStock/RECVISUAL

В России из-за неизвестной болезни усилили санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта.
В Египте были выявлены случаи заражения, симптомы которого схожи с лихорадкой. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Лихорадка денге распространена в странах Юго-Восточной Азии и Африке, Индии, Северной, Центральной и Южной Америки. В связи с распространением ​эпидемии, было принято решение усилить санитарный контроль.

В ведомстве также ​обратили внимание на то, что прибывающим из Египта туристам, самочувствие которых ухудшилось, необходимо обратиться ​за медицинской помощью. 

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#эпидемия
#Роспотребнадзор
#Египет
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SHOT: Крымский мост восстановят за две-три недели
17 июля 2023, 15:08

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Крымский мост восстановят за две-три недели, утверждает телеграм-канал SHOT со ссылкой на неназванный источник в правительственной комиссии по ликвидации последствий теракта.
Ориентировочные сроки завершения восстановительных работ, названы исходя из данных экспертиз на месте взрыва, уточняет портал.

Накануне, скорое восстановление движения машин по Крымскому мосту анонсировал глава республики Аксенов. Он сообщил, что движение возобновится в ближайшее время. 

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#Крымский мост
#теракт
#восстановление
#взрыв
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На открытие парка «Дубрава» в Павловском Посаде пришли 2,5 тыс жителей
17 июля 2023, 14:57

Фото: МинЖКХ МО

Открывшийся в Павловском Посаде Парк «Дубрава» сразу обрёл большую популярность. На открытие пришли около 2,5 тыс жителей, рассказал глава городского округа Денис Семёнов на совещании губернатора Андрея Воробьёва с правительством региона и главами муниципалитетов.
«15 июля состоялось значимое историческое событие, мы открыли долгожданный парк «Дубрава». Это уже второй парк на территории округа. Парк был заложен 163 года назад основателем местной мануфактуры Яковом Лабзиным, но в 1970-е его состояние серьезно ухудшилось. Мы подготовили концепцию, проект, нас поддержало Министерство благоустройства. И досрочно в эти выходные мы сделали подарок нашим горожанам», – отметил Семёнов.
В парке оборудовали качели, детские площадки, точки питания, туалеты, парковки, подключены камеры системы «Безопасный регион». По просьбам старшего поколения появился дом проекта «Активное долголетие».
 
Также на территории парка обновили пруд и заселили его рыбой. Кроме того, в «Дубраве» разбили первую в городе площадку для выгула собак.
 
Семёнов поблагодарил Воробьёва от всех жителей Павловского Посада за такой подарок. 
 
Глава муниципалитета добавил, что в ближайшее время завершится благоустройство сквера на улице Орджоникидзе. А в следующем году будет благоустроена набережная реки Клязьмы, которая станет продолжением парка «Дубрава».

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#МинЖКХ МО
#парк Дубрава
#Павловский Посад
#благоустройство
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Более 700 предпенсионеров Подмосковья прошли переобучение на новую профессию
17 июля 2023, 14:50

Фото: istockphoto / Deagreez

В Подмосковье более 700 жителей прошли бесплатное переобучение новой профессии, благодаря национальному проекту «Демография».

Одними из самых популярных направлений повышения квалификации стали: служба кадров, бухгалтерия, программирование, педагогика, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Более 700 жителей Подмосковья в возрасте старше 50 лет прошли переобучение на новую профессию», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

В ведомстве рассказали, что на данный момент порядка 600 предпенсионеров обучаются новым профессиям и в скором времени будут обладать новыми навыками. 

Ведомство сообщает, что подробности участия в проекте, можно узнать на сайте или по номеру телефона 8 (4967) 63-04-13 или 122 (доб.6). На сайте также можно посмотреть актуальное наличие мест для записи на образовательные программы.

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#Пенсионер
#профессия
#переобучение
#предпренсионер
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«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta с ABS
17 июля 2023, 14:45

Фото: РИА Новости/Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ"

«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов.
Розничная цена на автомобили Granta, оснащенные ABS начинается от 772,5 тысячи рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании. 

Уточняется, что антиблокировочная система будет устанавливаться на все модели автомобилей, начиная с комплектации Classic. Внедрение ABS сделает авто безопаснее при осуществлении маневров и позволит сохранить управляемость при экстренном торможении, отмечает компания.  

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#Автоваз
#производство
#ABS
#Россия
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Автоэксперт Канаев предложил увеличить штраф за неправомерное использование знака «Инвалид»
17 июля 2023, 14:39

Фото: istockphoto / Karl-Hendrik Tittel

Автоэксперт Сергей Канаев прокомментировал предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова о запрете перемещения авто со знаком «Инвалид» на штрафстоянку.
Специалист в беседе с RT отметил, что инициативу поддерживает «на сто процентов». По его мнению, такой закон положительно скажется на жизни маломобильных граждан.  

Однако, он обратил внимание на те случаи, когда знак «Инвалид» неправомерно используется гражданами, и высказал предложение поднять штраф до 10000 рублей. 

Напомним, что по проекту Нилова, автомобиль можно будет переместить в ближайшее место, где она не будет создавать препятствия для других участников движения и пешеходов. 

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#автомобиль
#инвалид
#штраф
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